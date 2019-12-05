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В Липецкой области потеплеет
В ночь с 4 на 5 декабря при прохождении по территории Липецкой области теплого фронта атлантического циклона ожидаются снег, мокрый снег, дождь, местами гололед, на дорогах гололедица. 6 и 7 декабря регион осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, что на 3-6 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег, мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от 4 до 6 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.
День 5 декабря стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 29 градусов мороза.
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01.12.2019 16:54Погода в Липецке
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