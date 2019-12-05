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В Подмосковье родился Король Лев

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#имя
В Подмосковье родился Король Лев

Родители Король выбрали малышу подходящее имя.

В Подмосковье семья по фамилии Король дала своему сыну имя Лев, сообщило издание "360". Издание отметило, что Лев Король родился 14 ноября.

Младенец родился в перинатальном центре Наро-Фоминска, вес мальчика - почти 5,2 килограмма. Мама ребенка поделилась, что такое необычное имя "Король Лев" придумал отец ребенка Дмитрий. Он решил назвать ребенка Львом еще во времена своей службы в армии. Кроме того, любовь к известному мультфильму также повлияла на выбор имени для сына.
161
#имя

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