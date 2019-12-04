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48 минут назад

Медведь забрался в дом, съел мужчину и ушел

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#шатун #нападение
Медведь забрался в дом, съел мужчину и ушел

Шатун устроил переполох в Иркутской области.

Медведь-шатун в воскресенье напал на 66-летнего жителя Иркутской области. Зверь задрал и съел мужчину ночью прямо на веранде его дома, что стоит на окраине посёлка Витимский, который окружает тайга.У дома погибшего устроили засаду и оставили приманку для медведя. Ловили медведя-убийцу круглосуточно полицейские и охотники, сообщают «Вести-Иркутск».





Издание «Твой Иркутск» сообщает, что зверя застрелили утром 4 декабря. Причиной трагедии могли стать последствия лесных пожаров в Сибири. Огонь уничтожил кормовую базу животных. Для многих зимоспящих отсутствие еды могло привести к недостаточному набору жирового запаса, необходимого для залегания в спячку. Сотрудники института географии СО РАН прогнозировали рост числа шатунов, которые будут выходить к населённым пунктам, задирать скот, собак и людей.
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#шатун #нападение

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