Липчанин Павел Копытин – «Ларионов казахстанской лиги»

Наш земляк в чемпионате соседней страны играет так, что его уже сравнивают с легендарным «Профессором».

32-летний воспитанник липецкого хоккея Павел Копытин отлично обжился в чемпионате Казахстана, а в «крайних» матчах выдал феерию.

Команда Павла «Актобе» из Акбюбинска, занимающая 6-е место среди 11 клубов Казахстанской лиги, принимала борющийся за попадание в «восьмерку» плей-офф «Горняк» из Рудного.

В первом матче хозяева одержали трудную победу – 3:2, а главным героем в их составе стал Копытин, на счету которого гол и результативная передача.

На следующие день в повторном поединке преимущество «Актобе» было уже более заметным – 5:1. Павел на этот раз шайб не забивал, но сделал «хет-трик» по результативным передачам: трижды ассистировал партнерам в голевых атаках. В играх с «Горняком» липчанин стал самым результативным в обеих командах, набрав за две встречи 5 (1+4) очков!



Копытин – лучший в своей команде именно по ассистам, их на его счету уже 16. Всего же в 31 сыгранном матче Павел отметился 26 очками (10+16) – это второй показатель в команде после другого российского нападающего 28-летнего Игоря Черкасова (играл за челябинский «Челмет», нефтекамский «Торос», «Южный Урал» из Орска), на счету которого 8 (15+13) баллов.











Павел Копытин (№18) угрожает воротам "Горняка"

В казахстанской лиге выступает и еще один липецкий нападающий – 21-летний Андрей Мещяряков, который выходит на лед в составе занимающего 3-е место «Алтая-Торпедо» из Усть-Каменогорска. В 16-ти проведенных матчах на его счету 12 (3+9) очков. Во вчерашней игре с выступающим в казахстанской лиге «Хумо» из Ташкента (Узбекистан) Мещеряков отметился голевой передачей и помог своей команде победить одного из аутсайдеров – 4:1.







Андрей Мещеряков.





