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Появился новый способ мошенничества с банковскими картами
Преступники используют метод автоподставщиков и игроков в наперстки
СМИ предупреждают о новом способе мошенничества с банковскими картами. Преступники используют модифицированный метод автоподставщиков и игроков в наперстки, сообщает Вести.ру.
Теперь, пытаясь снять деньги из банкомата не в офисе банка, граждане могут столкнуться с откровенным шантажом и вымогательством. В зоне риска — пожилые люди и женщины. Схема довольно проста. Клиент (мошенник) как будто забывает карту в банкомате, и следующий в очереди посетитель вынимает ее, чтобы провести свою операцию. В это оставивший карту мошенник возвращается за "забытой" картой, проверяет баланс и говорит, что со счета пропали несколько тысяч рублей. Тут же находится свидетель, который подтверждает версию «пострадавшего». Тут же возникает мысль вызвать полицию, потому что на карте есть отпечатки пальцев того, кто "украл деньги".
Преступники рассчитывают на то, что люди не захотят связываться с полицией, и эта схема работает. Чаще всего обманутые предпочитают отдать деньги, поскольку мошенники называют суммы до 10 тысяч рублей, сообщают Известия.
Эксперты рекомендуют не изымать чужие карты из банкомата, а дождаться, когда владелец самостоятельно решит проблему с банком.
Теперь, пытаясь снять деньги из банкомата не в офисе банка, граждане могут столкнуться с откровенным шантажом и вымогательством. В зоне риска — пожилые люди и женщины. Схема довольно проста. Клиент (мошенник) как будто забывает карту в банкомате, и следующий в очереди посетитель вынимает ее, чтобы провести свою операцию. В это оставивший карту мошенник возвращается за "забытой" картой, проверяет баланс и говорит, что со счета пропали несколько тысяч рублей. Тут же находится свидетель, который подтверждает версию «пострадавшего». Тут же возникает мысль вызвать полицию, потому что на карте есть отпечатки пальцев того, кто "украл деньги".
Преступники рассчитывают на то, что люди не захотят связываться с полицией, и эта схема работает. Чаще всего обманутые предпочитают отдать деньги, поскольку мошенники называют суммы до 10 тысяч рублей, сообщают Известия.
Эксперты рекомендуют не изымать чужие карты из банкомата, а дождаться, когда владелец самостоятельно решит проблему с банком.