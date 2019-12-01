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«Это болезнь» - Анна Семенович призналась, почему у нее такая большая грудь
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Певица Анна Семенович в эфире телеканала НТВ рассказала, что страдает от медицинской патологии под названием гигантомастия.
"Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят женщине, если у нее каждая грудь весит 2,5 килограмма", - рассказала певица.
По ее словам, данная патология - особенность организма, которая передается генетически. Семенович добавила, что узнала о своем заболевании пять лет назад.
"Я проходила обследование у маммолога. И мне поставили именно этот диагноз", - отметила певица, сообщив при этом, что делала операцию по уменьшению груди.
Гигантомастия — патология, связанная с аномальным ростом груди. У женщин, страдающих этой болезнью, грудь достигает огромных размеров и продолжает расти, сообщает ria.ru
"Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят женщине, если у нее каждая грудь весит 2,5 килограмма", - рассказала певица.
По ее словам, данная патология - особенность организма, которая передается генетически. Семенович добавила, что узнала о своем заболевании пять лет назад.
"Я проходила обследование у маммолога. И мне поставили именно этот диагноз", - отметила певица, сообщив при этом, что делала операцию по уменьшению груди.
Гигантомастия — патология, связанная с аномальным ростом груди. У женщин, страдающих этой болезнью, грудь достигает огромных размеров и продолжает расти, сообщает ria.ru
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