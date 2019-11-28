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Вице-мэр задержан по подозрению в воровстве из бюджета
Следствие вышло на заместителя главы администрации Назрани.
Заместитель главы администрации Назрани задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк, пишут «Известия».
В 2017 году, по информации сотрудников управления, между администрацией Назрани и государственным унитарным предприятием был заключен фиктивный муниципальный контракт на выполнение работ по устройству водопровода. В результате 24 млн рублей бюджетных средств были безосновательно выведены на счета сторонних организаций. При этом работы не проводились, а сам контракт был заключен с многочисленными нарушениями.
Задержание проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ингушетии, уточняет МВД. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Имя чиновника ведомство не уточняет.
В 2017 году, по информации сотрудников управления, между администрацией Назрани и государственным унитарным предприятием был заключен фиктивный муниципальный контракт на выполнение работ по устройству водопровода. В результате 24 млн рублей бюджетных средств были безосновательно выведены на счета сторонних организаций. При этом работы не проводились, а сам контракт был заключен с многочисленными нарушениями.
Задержание проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ингушетии, уточняет МВД. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Имя чиновника ведомство не уточняет.