Общество

сегодня, 11:50

В Липецке утвердили план отключения горячей воды на 2020 год

6 1433
#горячая вода #отключение
В Липецке утвердили план отключения горячей воды на 2020 год

Коммунальные неудобства начнутся в середине апреля.

Администрация Липецка утвердила сводный план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей в городе на будущий год. В 2020 году работы на теплосетях начнутся в середине апреля, следует из постановления.

Гидравлические испытания систем на прочность и плотность первыми начнут в котельных, которые обслуживают нежилые помещения в районе Лебедянского шоссе и ЛТЗ. Среди тех котельных, что обслуживают жилые районы Липецка, первыми на диагностику уйдут котельные «Семашко», «Привокзальная» и «Угловая». Старт работ запланирован на 6 мая. Эти котельные обслуживают район военного городка и район Опытной станции, микрорайоны: №№ 1, 2 (часть), 4 (часть), 5а, 7, «Звёздный» (часть), улицы: Балмочных, Вавилова (часть), Гагарина (часть), Игнатьева, Качалова, Космонавтов (часть), Липовская (часть), Мусоргского, Нестерова, Попова, Тельмана (часть), Терешковой, Циолковского (часть), 4-я Пятилетка, 9 Января, 30 лет Октября, Вавилова, Вилкова, площадь Плеханова. Полный список-график доступен здесь.

Помимо гидравлический испытаний, запланирован капитальный ремонт сетей. В 2020 году обновят коммунальные коммуникации от котельных «Толстого» и «Депутатская». Обновление и проверку теплосетей планируют завершить до второй половины октября.
6 1433
#горячая вода #отключение

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

хахаха

12 минут назад
не зарекайтесь! еще не раз о зиме копать придется. Гнилье одно
ответить

Хан

43 минуты назад
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas
ответить

хм

50 минут назад
Да зачем до апреля ждать? Вы сейчас начинайте. Только на прошлой неделе засыпали напротив дома яму, которую в июле разрыли, плитку до сих пор еще не положили на место. Теперь думаю, зачем закопали?
ответить

господа журналисты

51 минуту назад
дайте ссылку нормальную
ответить

Курочка !

сегодня, 12:01
В гнезде !, Яичко в ....., А вы уже со сковородкой !., До Весны ещё дожить надо !.
ответить

Курочка !

сегодня, 12:00
В гнезде !, Яичко в ....., А вы уже со сковородкой !., До Весный ещё дожить надо !.
ответить

Еще в рубрике

#Соборная плащадь
1
Конкурс проектов преображения Соборной площади продлен

21 минуту назад

Общество
Закрытие автостанции на Соколе отменили
#автостанция #оптимизация
13
Закрытие автостанции на Соколе отменили

сегодня, 11:36

Общество
Брошенную Audi увезли на штраф-стоянку
#автохлам
6
Брошенную Audi увезли на штраф-стоянку

сегодня, 11:09

Общество
Липчане в среднем хранят в банках по 127 500 рублей
#вклад #депозит
31
Липчане в среднем хранят в банках по 127 500 рублей

сегодня, 10:44

Общество
За проветривание классов во время уроков наказали 8 работников школы Задонска
#прокуратура
16
За проветривание классов во время уроков наказали 8 работников школы Задонска

сегодня, 10:37

Общество
Житель Липецкой области попал под уголовное дела за махинации с субсидиями на строительство жилья
#мошенничество
1
Житель Липецкой области попал под уголовное дела за махинации с субсидиями на строительство жилья

сегодня, 10:34

Общество