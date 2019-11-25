Общество
сегодня, 11:50
В Липецке утвердили план отключения горячей воды на 2020 год
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Коммунальные неудобства начнутся в середине апреля.
Администрация Липецка утвердила сводный план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей в городе на будущий год. В 2020 году работы на теплосетях начнутся в середине апреля, следует из постановления.
Гидравлические испытания систем на прочность и плотность первыми начнут в котельных, которые обслуживают нежилые помещения в районе Лебедянского шоссе и ЛТЗ. Среди тех котельных, что обслуживают жилые районы Липецка, первыми на диагностику уйдут котельные «Семашко», «Привокзальная» и «Угловая». Старт работ запланирован на 6 мая. Эти котельные обслуживают район военного городка и район Опытной станции, микрорайоны: №№ 1, 2 (часть), 4 (часть), 5а, 7, «Звёздный» (часть), улицы: Балмочных, Вавилова (часть), Гагарина (часть), Игнатьева, Качалова, Космонавтов (часть), Липовская (часть), Мусоргского, Нестерова, Попова, Тельмана (часть), Терешковой, Циолковского (часть), 4-я Пятилетка, 9 Января, 30 лет Октября, Вавилова, Вилкова, площадь Плеханова. Полный список-график доступен здесь.
Помимо гидравлический испытаний, запланирован капитальный ремонт сетей. В 2020 году обновят коммунальные коммуникации от котельных «Толстого» и «Депутатская». Обновление и проверку теплосетей планируют завершить до второй половины октября.
Гидравлические испытания систем на прочность и плотность первыми начнут в котельных, которые обслуживают нежилые помещения в районе Лебедянского шоссе и ЛТЗ. Среди тех котельных, что обслуживают жилые районы Липецка, первыми на диагностику уйдут котельные «Семашко», «Привокзальная» и «Угловая». Старт работ запланирован на 6 мая. Эти котельные обслуживают район военного городка и район Опытной станции, микрорайоны: №№ 1, 2 (часть), 4 (часть), 5а, 7, «Звёздный» (часть), улицы: Балмочных, Вавилова (часть), Гагарина (часть), Игнатьева, Качалова, Космонавтов (часть), Липовская (часть), Мусоргского, Нестерова, Попова, Тельмана (часть), Терешковой, Циолковского (часть), 4-я Пятилетка, 9 Января, 30 лет Октября, Вавилова, Вилкова, площадь Плеханова. Полный список-график доступен здесь.
Помимо гидравлический испытаний, запланирован капитальный ремонт сетей. В 2020 году обновят коммунальные коммуникации от котельных «Толстого» и «Депутатская». Обновление и проверку теплосетей планируют завершить до второй половины октября.
6 1433
хахаха
Хан
хм
господа журналисты
Курочка !
Курочка !