Липчанин попросил телефон сделать срочный звонок и сбежал с чужим мобильником

22 ноября в отдел полиции обратился 31-летний гражданин с заявлением о том, что 22 ноября у магазина по ул.Ленинградской неизвестный мошенническим путем, под предлогом звонка, завладел его сотовым телефоном.



Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции неработающий ранее судимый 28-летний житель Липецка. Расследование проводит ОП № 6 УМВД России по Липецку.