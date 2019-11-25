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Липчанин попросил телефон сделать срочный звонок и сбежал с чужим мобильником

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#кража
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Липчанин попросил телефон сделать срочный звонок и сбежал с чужим мобильником
22 ноября в отдел полиции обратился 31-летний гражданин с заявлением о том, что 22 ноября у магазина по ул.Ленинградской неизвестный мошенническим путем, под предлогом звонка, завладел его сотовым телефоном.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции неработающий ранее судимый 28-летний житель Липецка. Расследование проводит ОП № 6 УМВД России по Липецку.
708
#кража
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