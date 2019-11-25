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«Стальное дерево» помогло благоустроить прибрежную зону в селе Вербилово

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«Стальное дерево» помогло благоустроить прибрежную зону в селе Вербилово

В селе Вербилово Липецкого района завершился проект "Время перемен" по оздоровлению и благоустройству притока реки Воронеж. Его реализовали в рамках грантовой программы ПАО НЛМК «Стальное дерево» при поддержке социального партнера комбината – благотворительного фонда «Милосердие». 

В 2019 году студентка Воронежского государственного университета Вера Горлова стала одним из победителей конкурсного отбора. Она получила грант на реализацию проекта, который продолжил начатые в 2016 году работы по расчистке и углублению русла притока реки Воронеж и помог благоустроить береговую зону в селе Вербилово. 

В ходе субботников жители села совместно с партнерами проекта и администрацией сельского поселения провели санитарную вырубку прибрежных зарослей, собрали бытовой и строительный мусор вдоль берега, подготовили площадки под установку беседок, лавочек и урн.  После этого на прибрежной территории высадили более 50 саженцев деревьев, смонтировали беседки, мостки для рыбалки, мусорные контейнеры, оборудовали пешеходные дорожки и парковочные места. В водоем запустили мальков рыб.  

 «Программа «Стальное дерево» рассчитана на активных и неравнодушных. Таким людям она дает реальную возможность сделать мир вокруг себя лучше. Многие жители села Вербилово и руководители предприятий-партнеров активно поддержали проект, участвовали в выборе мест установки беседок, лавочек и урн. Активисты собрали недостающие денежные средства сверх утвержденной сметы расходов на дополнительное оборудование и саженцы деревьев», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских. 

Проект "Время перемен" – один из 11 проектов программы «Стальное дерево», которые в текущем году реализуют в Липецке, Данкове, Грязинском, Тербунском и Липецком районах. На эти цели фонд «Милосердие» направит около 3 млн рублей.

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