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Садальский назвал депутатов Госдумы иностранными агентами 

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Российский актёр театра и кино Станислав Садальский резко прокомментировал сообщение о двух новых уголовных делах по хищениям на космодроме «Восточный». Он начал с обращения к депутатам Госдумы, утверждающим федеральный бюджет, назвав их иностранными агентами.

Господа депутаты, иностранные агенты! Надо продолжать неограниченно давать деньги Рогозину и пусть врёт и ворует дальше, у нас он не один, Мединский, Шувалов… бюджет для этих господ резиновый, — написал Садальский на своей странице в Instagram.

Актёр также посмеялся по поводу уголовных дел, которые возбудили следователи. Он назвал их скрягами. Мол, что такого в том, что подозреваемые «взяли немного»? Для них это «хоть какое-то вознаграждение за адский труд».
Хватит уже кошмарить бизнес! — пошутил Садальский.

Артист назвал космодром Восточный заколдованным местом — «деньги всё тырят и тырят, а его всё строят и строят». Об этом сообщает "Рамблер", сообщает news.rambler.ru
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