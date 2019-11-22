Происшествия

43 минуты назад

Липчанин зарегистрировал у себя в квартире шестерых мигрантов

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#фиктивная регистрация #кража
Липчанин зарегистрировал у себя в квартире шестерых мигрантов

Наказание преступнику смягчило пожертвование детскому дому.

Мировой судья СУ №6 Октябрьского района вынес приговор жителю Липецка, которого обвинили в краже имущества и фиктивной регистрации иностранцев.

Установлено, что липчанин фиктивно поставил на учет шестерых граждан Армении и Таджикистана в возрасте от двух до 37 лет. В заявлении на регистрацию липчанин указал, что предоставил армянам и таджику кров в своей квартире на улице Теперика. Мигранты эту жилплощадь даже не видели. Действия липчанина были квалифицированы как фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.

Кроме того, следствие доказало причастность липчанина к краже. Мужчина 11 апреля в селе Большой Хомутец выдернул из земли три секции металлического забора, украл четыре металлических столба высотой 2 метра, металлический щит, секцию сетки «рабица», три эмалированных кастрюли, пять оцинкованных металлических ведер. Похищенное он погрузил в свой «ГАЗ-330232» и уехал. Ущерб от кражи оценили в 3 470 рублей. Так как обвиняемый возместил ущерб в полном объеме, стороны процесса ходатайствовали о прекращении дела, и суд удовлетворил заявление.

Аналогичный финал получило дело с мигрантами. В судебном заседании обвиняемый просил прекратить уголовное дело и назначить ему судебный штраф. Прокурор против удовлетворения ходатайства не возражал. В пользу обвиняемого засчитали то, что он внес пожертвование в 2 000 рублей в ГБОУ «Детский дом имени Белана». Суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине штраф в 6 000 рублей.
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#фиктивная регистрация #кража

Комментарии (1)

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это лайфхак

18 минут назад
Фиктивно прописал, украл имущество. А потом помог детдому и - вуаля !
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