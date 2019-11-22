Происшествия

41 минуту назад

Пьяная многодетная мать обругала двух автоинспекторов

6 679
#оскорбление представителя власти
Пьяная многодетная мать обругала двух автоинспекторов

Женщину поймали нетрезвой за рулем и хотели оформить на нее протокол.

Мировой судья Воловского судебного участка рассмотрел уголовное в отношении безработной многодетной матери, уроженки Орловской области. Женщину обвинили в совершении преступления по ст.319 УК РФ - публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Преступление было совершено 14 июля. Инспектор ДПС в одном из сел Воловского остановил ВАЗ -21110, так как женщина за рулем автомобиля ехала с неисправными фарами. В ходе оформления материалов дела об административном правонарушении инспектор установил, что автомобилистка пьяна. Женщина отказалась показывать документы инспектору. Тот вызвал на место и.о. заместителя начальника ОГИБДД МО МВД России «Тербунский». Когда замначальника прибыл, женщина нецензурно, унизив честь и достоинство представителей власти, обругала автоинспекторов.

Суд наказал многодетную мать штрафом в 5 000 рублей и по ходатайству сторон прекратил уголовное дело.
6 679
#оскорбление представителя власти

Комментарии (6)

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Редактор газеты "Станок"

2 минуты назад
Еще она замечательная новость из разряда "попал под лошадь извозчика № 8974 "
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1

7 минут назад
После московской бойни мусаров всех вешать вдоль трассы.
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чООрный дельфин

10 минут назад
т.е не показать документы и обгадить депса в 5 рублей всего станет? Нуу... буду иметь ввиду ))))))
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)))

20 минут назад
Дмитрий, возле дома 9' бабка обделалась, даже об этом не написали!
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Яжмать

29 минут назад
Она же многодетная. Ехала еще одного делать. Понять и простить. Еще наградить!
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Дмитрий

30 минут назад
Ах какая новость,какой материал для публикации,ему цены нету !!!!!!! Почему у нас на Город48 пишут такие вещи ??? Если город "деревня",это не показатель того,чтобы писать про такие вещи как,дедушка пукнул возле дома номер 8 и т.д.
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