Пьяная многодетная мать обругала двух автоинспекторов

Женщину поймали нетрезвой за рулем и хотели оформить на нее протокол.

Мировой судья Воловского судебного участка рассмотрел уголовное в отношении безработной многодетной матери, уроженки Орловской области. Женщину обвинили в совершении преступления по ст.319 УК РФ - публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.



Преступление было совершено 14 июля. Инспектор ДПС в одном из сел Воловского остановил ВАЗ -21110, так как женщина за рулем автомобиля ехала с неисправными фарами. В ходе оформления материалов дела об административном правонарушении инспектор установил, что автомобилистка пьяна. Женщина отказалась показывать документы инспектору. Тот вызвал на место и.о. заместителя начальника ОГИБДД МО МВД России «Тербунский». Когда замначальника прибыл, женщина нецензурно, унизив честь и достоинство представителей власти, обругала автоинспекторов.



Суд наказал многодетную мать штрафом в 5 000 рублей и по ходатайству сторон прекратил уголовное дело.

