В России

14 минут назад

Кремль не будет отвечать на требования из Эстонии

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#земли #Эстония
Кремль не будет отвечать на требования из Эстонии

Таллин просит Россию вернуть земли.

В Кремле отвергают территориальные претензии Эстонии к России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Коммерсант». Ранее председатель эстонского парламента Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть земли, вошедшие в состав Эстонии по Тартускому договору 1920 года. Сейчас эти территории являются частью России. Речь идет об Ивангороде и части Псковской области. По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии, но после ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно указывал, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов сказал «Комсомольской правде», что столь неконструктивный подход не несет в себе никаких перспектив, а потому Эстонии лучше налаживать отношения с Россией на взаимовыгодных условиях.

Как заявил во вторник, в свою очередь, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, ратификация договора о границе между этой республикой и РФ в данный момент не имеет перспектив из-за разногласий по Тартускому мирному договору. Ранее глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме утверждал, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории. По словам Хельме, Эстония готова ждать разрешения этого вопроса в рамках международного права, пишет ТАСС.
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#земли #Эстония

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