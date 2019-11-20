Общество

40 минут назад

Автохамам штрафы нипочем? (ФОТО)

3 483
#Автохамы #машины #парковки
Автохамам штрафы нипочем? (ФОТО)

Новый асфальт на тротуаре на улице 8 Марта продолжают портить автомобили.

В нашей рубрике, в которой мы вместе с читателями GOROD48 выводим на чистую воду автохамов, недавно вышла публикация «Асфальт на тротуаре положили только вчера, а сегодня на нем уже стоят авто».

В ней рассказывалось о том, что возле дома № 26/4 на улице 8 Марта машины стоят на тротуаре, на который всего за день до этого положили новый асфальт. ГИБДД отреагировала незамедлительно: в понедельник нам сообщили, что водители, портившие обновленный тротуар, оштрафованы.

Но, как выяснилось, и это не останавливает тех, кто плевать хотел на правила парковки и считает, что «ему все должны». Читатели прислали нам новую порцию снимков уже других машин, которые стоят в неположенных местах прямо на новом тротуаре. Обе фотографии сделаны 19 ноября в 7:55.

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Выходит, что правила дорожного движения, правила благоустройства, административный кодекс, новый асфальт и даже штрафы нипочем злостным автохамам? «Настоящему индейцу всегда везде…»


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#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (3)

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Сегодня в 20--00 ч. будем петушить

6 минут назад
водилу М655МА на том же самом месте, где сделано фото. Желающие могут присоединиться
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Я

7 минут назад
007, спрячь его в свой гараж
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007

8 минут назад
Постройте парковки, затем спрашивайте, куда девать авто?????????????
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