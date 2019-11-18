За стоянку на новом тротуаре уже оштрафовали

Три автохама наказаны.

Липецкая Госавтоинспекция уже отреагировала на опубликованную 17 ноября на нашем сайте новость «Асфальт на тротуаре положили только вчера, а сегодня на нем уже стоят авто».



Как сообщили GOROD48 в отделе пропаганды ГИБДД УВМД по городу Липецку, были привлечены к ответственности три водителя, совершивших грубые правонарушения. По остальным нарушителям возбуждены дела об административных правонарушениях, по их результатам будут приняты процессуальные решения.



Всего за прошедшую неделю сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Липецку выявлено 67 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Эвакуировано на штрафстоянки 43 автомобиля, чьи водители допустили нарушения ПДД. Также в ходе проведения совместных рейдовых мероприятий по выявлению автотранспорта, осуществлявшего стоянку в неустановленных местах, было составлено 27 административных материалов.