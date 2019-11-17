Общество

сегодня, 14:36

Асфальт на тротуаре положили только вчера, а сегодня на нем уже стоят авто (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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Асфальт на тротуаре положили только вчера, а сегодня на нем уже стоят авто (ФОТО)

Автохамство в Липецке по-прежнему зашкаливает.

Сообщение, похожее на крик души прислал в редакцию наш читатель.

Сделанное им фото вы можете видеть вверху. Человек рассказал, что на улице 8 марта возле дома № 26/4 на тротуаре только вчера положили новый асфальт. Но не успело новое покрытие еще толком остыть, как на него тут же поставили свои машины «автолюбители».

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Вот еще снимок с того же адреса. На вопрос, почему потребовался ремонт асфальта на пешеходных дорожках, последовал лаконичный ответ – его разбили машины.

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9 микрорайон, 3. 16 ноября в 12.00. Асфальт на тротуаре, судя, по виду тоже положили на днях.

60 лет СССР.jpg

Стоянка на тротуарах в Липецке, похоже, превращается в популярный городской спорт. И с этим нужно что-то делать. Улица 60-летия СССР, сфотографировано 16 ноября в 8:00.

Стахззанова, 50.jpeg

Стаханова, 50. Пешеходам оставлен только путь в никуда.

Политехническая, 7.jpg

Политехническая, 7. Увы, автор не указал даты совершения правонарушения, поэтому привлечь к ответственности водителя по этому снимку не смогут.

Победы, 106 а.jpg

А здесь все просто. Автор утверждает, что эта машина разъезжает по тротуару каждый день, поскольку работает в службе доставки у которой здесь офис – на проспекте Победы 106 а. Этот снимок сделан 15 ноября в 14:22.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

21 741
#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (21)

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Сегодня в 20--00 ч. будем петушить

2 минуты назад
хозяина авто М774МК на том же самом месте где сделан снимок. Желающие могут присоединиться
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АГА

3 минуты назад
Город48, когда вы прекратите плодить стукачей?!
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ЗАВИСТЛИВЫЕ ПЕШЕХОДЫ

11 минут назад
НЕ МОГУ ЗАСУНУТЬ, ИЗВИНИ. ОЧКО У МЕНЯ НЕ ДЛЯ ЭТОГО
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ЗАВИСТЛИВЫЕ ПЕШЕХОДЫ

13 минут назад
ГОСТЬЯ, КУПИ МАШИНУ, ВСЕ ПОЙМЕШЬ. ХОРЕ НА МАРШРУТКАХ ЕЗДИТЬ
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ИНОПОМОЕЧНОМУ НИЩЕБРОДУ

14 минут назад
ЗАВИСТЛИВЫЕ ПЕШЕХОДЫ, засунешь таою инорыгаловку себе в проткнутое анально-половое очко
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гостья

25 минут назад
Люда, прежде чем купить авто, включи мозги и думай, как его будешь содержать и куда ставить. Так что это твои вопросы. И давно уже пора этим вопросом заняться, потому что уже пройти во дворах невозможно, везде одни машины.
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ЗАВИСТЛИВЫЕ ПЕШЕХОДЫ

25 минут назад
ИДИТЕ НА ХЕР
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Сенсей

26 минут назад
Да тут ни кого нельзя призвать к ответственности, ибо это снимки не имеют силы. Верховный Суд в конце лета вынес такое решение. Автор статьи некомпетентеный дурачек)))
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Это называется

30 минут назад
Поставить таз у плетня. Как в деревне)))
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Darvin

30 минут назад
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://shorturl.ca/zrenie
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