Асфальт на тротуаре положили только вчера, а сегодня на нем уже стоят авто (ФОТО)

Автохамство в Липецке по-прежнему зашкаливает.

Сообщение, похожее на крик души прислал в редакцию наш читатель.

Сделанное им фото вы можете видеть вверху. Человек рассказал, что на улице 8 марта возле дома № 26/4 на тротуаре только вчера положили новый асфальт. Но не успело новое покрытие еще толком остыть, как на него тут же поставили свои машины «автолюбители».





Вот еще снимок с того же адреса. На вопрос, почему потребовался ремонт асфальта на пешеходных дорожках, последовал лаконичный ответ – его разбили машины.





9 микрорайон, 3. 16 ноября в 12.00. Асфальт на тротуаре, судя, по виду тоже положили на днях.





Стоянка на тротуарах в Липецке, похоже, превращается в популярный городской спорт. И с этим нужно что-то делать. Улица 60-летия СССР, сфотографировано 16 ноября в 8:00.





Стаханова, 50. Пешеходам оставлен только путь в никуда.





Политехническая, 7. Увы, автор не указал даты совершения правонарушения, поэтому привлечь к ответственности водителя по этому снимку не смогут.





А здесь все просто. Автор утверждает, что эта машина разъезжает по тротуару каждый день, поскольку работает в службе доставки у которой здесь офис – на проспекте Победы 106 а. Этот снимок сделан 15 ноября в 14:22.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.