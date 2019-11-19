Продавщица ритуального магазина присваивала деньги клиентов

37-летний продавщица магазина ритуальных услуг из Усмани признана виновной в мошенничестве.



Как установлено материалами уголовного дела, подсудимая при оформлении заказов на изготовление памятников и оград на могилы предлагала покупателям внести предоплату либо сразу оплатить заказ. Покупатель получал товарный чек, а его копию женщина уничтожала и присваивала деньги.



Всего продавщица присвоила около 73 тысяч рублей.



В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ ("мошенничество с причинением значительного ущерба"), в ходе расследования которого обвиняемая полностью признала свою вину.



Учитывая, что она ранее не судима, полностью возместила материальный ущерб, государственный обвинитель согласился с постановлением следственных органов о прекращении уголовного дела с назначением виновной меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.



Признав позицию стороны обвинения законной и обоснованной, суд назначил виновной судебный штраф в размере 15 тысяч рублей.

