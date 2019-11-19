Происшествия

сегодня, 10:49

Продавщица ритуального магазина присваивала деньги клиентов

3 845
#мошенничество
Продавщица ритуального магазина присваивала деньги клиентов

37-летний продавщица магазина ритуальных услуг из Усмани признана виновной в мошенничестве.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимая при оформлении заказов на изготовление памятников и оград на могилы предлагала покупателям внести предоплату либо сразу оплатить заказ. Покупатель получал товарный чек, а его копию женщина уничтожала и присваивала деньги.

Всего продавщица присвоила около 73 тысяч рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ ("мошенничество с причинением значительного ущерба"), в ходе расследования которого обвиняемая полностью признала свою вину.

Учитывая, что она ранее не судима, полностью возместила материальный ущерб, государственный обвинитель согласился с постановлением следственных органов о прекращении уголовного дела с назначением виновной меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Признав позицию стороны обвинения законной и обоснованной, суд назначил виновной судебный штраф в размере 15 тысяч рублей.
3 845
#мошенничество

Комментарии (3)

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с

17 минут назад
ука такая
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Житель

46 минут назад
Грамотеи , не "продавщица", а продавец, в школе букварь то искурили!
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Валетов

сегодня, 11:04
Закопать живьём в деревянном бушлате!
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