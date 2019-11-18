В мире

сегодня, 21:13

Составлен перечень опасных для туристов стран в 2020 году

155
Составлен перечень опасных для туристов стран в 2020 году

Эксперты назвали самые опасные страны для туристов в 2020 году

Ливия и Сомали станут самыми опасными местами на планете в 2020 году, говорится в "Карте туристических рисков", предназначенной для иностранцев, которая предупреждает их о потенциальных рисках за границей. Об этом сообщает Российская Газета.

В числе лидеров особенно ненадежных для путешественников стран оказались Ливия, Сомали, Афганистан и Венесуэла. Согласно информации экспертов, там в 2020 году прогнозируются высокие риски по всем трем показателям.

Опасными для здоровья туристов специалисты назвали Нигер, Гвинею, Республику Сьерра-Леоне, Либерию, Южный Судан, Эритрею и Центральноафриканскую республику. Риск для личной безопасности присутствует в Сирии, Йемене, Ираке и некоторых районах Нигерии, а угроза попасть в аварию — в Белизе, Доминиканской Республике, Саудовской Аравии, Таиланде и Вьетнаме.

Самыми безопасными в мире странами, по версии экспертов, являются Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция и Гренландия. Минимальные риски для здоровья в следующем году прогнозируются в Канаде, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Корее и Японии. Наиболее надежными в рамках личной безопасности станут Исландия, Швейцария и Словения, а в большинстве европейских стран, Японии, Австралии и Новой Зеландии крайне низка вероятность стать участником ДТП.

В России все указанные потенциальные опасности прогнозируются на среднем уровне.
155

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Афинах начались антиамериканские демонстрации
В Афинах начались антиамериканские демонстрации

сегодня, 19:45

В мире
Власти Боливии освободили военных от ответственности за применение силы в ходе беспорядков
Власти Боливии освободили военных от ответственности за применение силы в ходе беспорядков

вчера, 11:48

В мире
Помощник Зеленского заявил, что возвращение кораблей из России на Украину почти завершено
Помощник Зеленского заявил, что возвращение кораблей из России на Украину почти завершено

вчера, 11:45

В мире
В Индии рассказали о превосходстве французского Rafale над Су-30МКИ
В Индии рассказали о превосходстве французского Rafale над Су-30МКИ

вчера, 11:39

В мире
Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара
1
Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

вчера, 11:33

В мире
Стало известно самое коварное оружие России против бархатных революций
1
Стало известно самое коварное оружие России против бархатных революций

вчера, 11:25

В мире