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Составлен перечень опасных для туристов стран в 2020 году
Эксперты назвали самые опасные страны для туристов в 2020 году
Ливия и Сомали станут самыми опасными местами на планете в 2020 году, говорится в "Карте туристических рисков", предназначенной для иностранцев, которая предупреждает их о потенциальных рисках за границей. Об этом сообщает Российская Газета.
В числе лидеров особенно ненадежных для путешественников стран оказались Ливия, Сомали, Афганистан и Венесуэла. Согласно информации экспертов, там в 2020 году прогнозируются высокие риски по всем трем показателям.
Опасными для здоровья туристов специалисты назвали Нигер, Гвинею, Республику Сьерра-Леоне, Либерию, Южный Судан, Эритрею и Центральноафриканскую республику. Риск для личной безопасности присутствует в Сирии, Йемене, Ираке и некоторых районах Нигерии, а угроза попасть в аварию — в Белизе, Доминиканской Республике, Саудовской Аравии, Таиланде и Вьетнаме.
Самыми безопасными в мире странами, по версии экспертов, являются Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция и Гренландия. Минимальные риски для здоровья в следующем году прогнозируются в Канаде, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Корее и Японии. Наиболее надежными в рамках личной безопасности станут Исландия, Швейцария и Словения, а в большинстве европейских стран, Японии, Австралии и Новой Зеландии крайне низка вероятность стать участником ДТП.
В России все указанные потенциальные опасности прогнозируются на среднем уровне.
В числе лидеров особенно ненадежных для путешественников стран оказались Ливия, Сомали, Афганистан и Венесуэла. Согласно информации экспертов, там в 2020 году прогнозируются высокие риски по всем трем показателям.
Опасными для здоровья туристов специалисты назвали Нигер, Гвинею, Республику Сьерра-Леоне, Либерию, Южный Судан, Эритрею и Центральноафриканскую республику. Риск для личной безопасности присутствует в Сирии, Йемене, Ираке и некоторых районах Нигерии, а угроза попасть в аварию — в Белизе, Доминиканской Республике, Саудовской Аравии, Таиланде и Вьетнаме.
Самыми безопасными в мире странами, по версии экспертов, являются Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция и Гренландия. Минимальные риски для здоровья в следующем году прогнозируются в Канаде, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Корее и Японии. Наиболее надежными в рамках личной безопасности станут Исландия, Швейцария и Словения, а в большинстве европейских стран, Японии, Австралии и Новой Зеландии крайне низка вероятность стать участником ДТП.
В России все указанные потенциальные опасности прогнозируются на среднем уровне.