Бизнес

50 минут назад

Отличное настроение и множество подарков — в Липецке прошла Согревающая вечеринка от Ретро FM

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#Ретро FM
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Отличное настроение и множество подарков — в Липецке прошла Согревающая вечеринка от Ретро FM

Несколько сотен поклонников музыки в стиле ретро ярко и весело провели пятничный вечер на специальной вечеринке от  Ретро FM Липецк. 

Шумная и задорная дискотека состоялась  15 ноября в КРК «Мегаполис». Гостей  ждали не только любимые хиты трёх десятилетий, но и зажигательная программа с забавными конкурсами и ценными призами.

Ведущие вечеринок Ретро FM, Артём Антонов и Екатерина Ерыгина, подготовили  массу развлечений, в том числе и любимый многими караоке-батл.

Поболеть за участников можно было и в спортивном конкурсе. Молодые люди прыгали через скакалку с зажатым между коленями мячом. Весь зал активно поддерживал мужчин и аплодировал их ловкости и смелости. Каждый участник веселых соревнований получил подарок. Кроме того, на вечеринке разыграли главный приз от партнера вечера — салона постельного белья «Дом твоей мечты». Участниками розыгрыша стали все, кто заполнил при входе на вечеринку анкету и опустил ее в лототрон. Победительница розыгрыша получила шикарный домашний халат!

Это далеко не все сюрпризы от Ретро FM! Весь сезон, каждую пятницу и субботу, в КРК «Мегаполис» ждут всех поклонников хитов прошлых лет. Танцы, любимая музыка и прекрасное настроение!

(Для лиц старше 16 лет)
ООО «МЕГАЛАЙФ» 
Партнёр мероприятия — ИП Пирожков Илья Игоревич

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#Ретро FM
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