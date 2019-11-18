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Здание усадьбы князя Андрея Романова в Воловском районе признали объектом культурного наследия
В перечень выявленных объектов культурного наследия Липецкой области обладающего историко-культурной ценностью включена «Контора экономии», расположенная в селе Захаровка Воловского района.
Здание, предложенное к включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия, - это контора экономии, которая является частью усадебного комплекса, принадлежащего в начале ХХ века Великому Князю Андрею Владимировичу Романову. Материалы и фотодокументы Государственного Архива Орловской области и Государственного Архива Российской Федерации подтверждают информацию о времени строительства здания и его владельцах.
Управлением в соответствии с действующим законодательством была создана комиссия по установлению (определению) историко-культурной ценности указанного объекта. По итогам заседания комиссии было принято решение о том, что заявленный объект обладает историко-культурной ценностью и рекомендован комиссией к включению в перечень выявленных объектов культурного наследия.
До начала двухтысячных годов в здании усадьбы располагалась школа. Во время войны, в оккупированной Захаровке немцы устроили в этом здании госпиталь. Умерших неицев хоронили рядом. Эксгумировали останки в 2007 году. Несколько лет назад помещение бывшей усадьбы повредил пожар. Местные жители проводят субботники на территории усадьбы-школы, не дают зданию окончательно разрушится. Теперь появилась надежда, что усадьбу восстановят.
Город48