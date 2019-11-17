В России
сегодня, 11:30
Убитую женщину привязали к якорям и сбросили в Волгу
В г. Вольске Саратовской области следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Волге трупа неизвестной женщины.
Тело обнаружил днем 16 ноября рыбак, когда проплывал на катере «Прогресс» в районе микрорайона Красный Октябрь. Спасатели достали на берег труп, который оказался привязан веревками к трем самодельным якорям.
- Женщине на вид 20-40 лет, она была одета в яркую кофту, темные штаны и сапоги. Из-за долгого нахождения в воде лицо и руки частично скелетированы. На теле имелись признаки насильственной смерти в виде ножевых ранений, - сообщил порталу «Вольск.ру» информированный источник.+
Точную причину смерти определит судебно-медицинское исследование. Устанавливается личность погибшей.
Следственный отдел по городу Вольску возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». От комментариев по данному преступлению сотрудники СКР отказались, сообщает wolsk.ru
Тело обнаружил днем 16 ноября рыбак, когда проплывал на катере «Прогресс» в районе микрорайона Красный Октябрь. Спасатели достали на берег труп, который оказался привязан веревками к трем самодельным якорям.
- Женщине на вид 20-40 лет, она была одета в яркую кофту, темные штаны и сапоги. Из-за долгого нахождения в воде лицо и руки частично скелетированы. На теле имелись признаки насильственной смерти в виде ножевых ранений, - сообщил порталу «Вольск.ру» информированный источник.+
Точную причину смерти определит судебно-медицинское исследование. Устанавливается личность погибшей.
Следственный отдел по городу Вольску возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». От комментариев по данному преступлению сотрудники СКР отказались, сообщает wolsk.ru