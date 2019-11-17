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Убитую женщину привязали к якорям и сбросили в Волгу

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В г. Вольске Саратовской области следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Волге трупа неизвестной женщины.

Тело обнаружил днем 16 ноября рыбак, когда проплывал на катере «Прогресс» в районе микрорайона Красный Октябрь. Спасатели достали на берег труп, который оказался привязан веревками к трем самодельным якорям.
- Женщине на вид 20-40 лет, она была одета в яркую кофту, темные штаны и сапоги. Из-за долгого нахождения в воде лицо и руки частично скелетированы. На теле имелись признаки насильственной смерти в виде ножевых ранений, - сообщил порталу «Вольск.ру» информированный источник.+

Точную причину смерти определит судебно-медицинское исследование. Устанавливается личность погибшей.
Следственный отдел по городу Вольску возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». От комментариев по данному преступлению сотрудники СКР отказались, сообщает wolsk.ru

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