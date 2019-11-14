В мире

54 минуты назад

Ученые назвали скрытый вред сахара

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#сахар
Ученые назвали скрытый вред сахара

Потребление сладкого вредит кишечнику.

Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника, сообщили канадские ученые из Университета Альберты на сайте вуза. Эксперименты показали, что мыши, чей рацион содержал в основном сахар, имели в случае искусственно вызванного колита большее повреждение кишечной ткани, пишут «Известия».

Исследователями был проведен эксперимент на мышах. Оказалось, что те грызуны, в чей рацион был введен сахар, пострадали в большей степени. Искусственно вызванный колит в большей степени оказал влияние на повреждение кишечной ткани.

Ученые подчеркивают, что это увеличивает вероятность развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
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#сахар

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