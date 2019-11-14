В мире
54 минуты назад
Ученые назвали скрытый вред сахара
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Потребление сладкого вредит кишечнику.
Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника, сообщили канадские ученые из Университета Альберты на сайте вуза. Эксперименты показали, что мыши, чей рацион содержал в основном сахар, имели в случае искусственно вызванного колита большее повреждение кишечной ткани, пишут «Известия».
Исследователями был проведен эксперимент на мышах. Оказалось, что те грызуны, в чей рацион был введен сахар, пострадали в большей степени. Искусственно вызванный колит в большей степени оказал влияние на повреждение кишечной ткани.
Ученые подчеркивают, что это увеличивает вероятность развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
Исследователями был проведен эксперимент на мышах. Оказалось, что те грызуны, в чей рацион был введен сахар, пострадали в большей степени. Искусственно вызванный колит в большей степени оказал влияние на повреждение кишечной ткани.
Ученые подчеркивают, что это увеличивает вероятность развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
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