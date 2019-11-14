Над Липецком пролетят Леониды

В ночь на 18 ноября в час будут падать до 15 звезд.

Мощный звездопад украсит липецкое небо в ночь на 18 ноября. В На это время придется пик метеорного потока Леонид, сообщает большой московский планетарий. В 2019 году в ночь пика ожидается до 15 метеоров в час. Наблюдению за красивым явлением может помещать убывающая Луна, так что тем, кто намерен насладиться звездопадом, лучше запастись специальной оптикой.



Метеорный поток Леониды действует с 6 до 30 ноября. Он так назван в честь созвездия Льва, в котором располагается его радиант. Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля – Туттля и отличаются быстрыми метеорами белого цвета. Интенсивность потока меняется из года в год. Каждые 33 года поток усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов. Например в 1966 году за час наблюдалось до 10 000 метеоров, это немного меньше 30 падающих звезд за секунду.



Леониды — один из самых известных метеорных потоков. Его часто даже называют отцом метеорной астрономии. Первый звездный дождь, описанный научно, наблюдался 12 ноября 1799 года и вызвал его как раз поток Леониды.