Общество

34 минуты назад

Над Липецком пролетят Леониды

2 519
#метеорный поток #звездопад
1
Над Липецком пролетят Леониды

В ночь на 18 ноября в час будут падать до 15 звезд.

Мощный звездопад украсит липецкое небо в ночь на 18 ноября. В На это время придется пик метеорного потока Леонид, сообщает большой московский планетарий. В 2019 году в ночь пика ожидается до 15 метеоров в час. Наблюдению за красивым явлением может помещать убывающая Луна, так что тем, кто намерен насладиться звездопадом, лучше запастись специальной оптикой.

Метеорный поток Леониды действует с 6 до 30 ноября. Он так назван в честь созвездия Льва, в котором располагается его радиант. Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля – Туттля и отличаются быстрыми метеорами белого цвета. Интенсивность потока меняется из года в год. Каждые 33 года поток усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов. Например в 1966 году за час наблюдалось до 10 000 метеоров, это немного меньше 30 падающих звезд за секунду.

Леониды — один из самых известных метеорных потоков. Его часто даже называют отцом метеорной астрономии. Первый звездный дождь, описанный научно, наблюдался 12 ноября 1799 года и вызвал его как раз поток Леониды.
2 519
#метеорный поток #звездопад
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Да уж.

27 минут назад
То Липецк посолили, то Леониды летят. г48,рано стали пятницу отмечать.
ответить

весёлый

30 минут назад
А гипертоникам запастись таблетками от давления и проверять давление
ответить

Еще в рубрике

В Липецке построят армянскую церковь
#религия
35
В Липецке построят армянскую церковь

54 минуты назад

Общество
Липчан научат плести лапти
#мастер-класс #музей
17
Липчан научат плести лапти

сегодня, 10:06

Общество
Липецк посолили первый раз
#уборка города
18
Липецк посолили первый раз

сегодня, 09:15

Общество
Молодежи в Липецкой области становится всё меньше
#молодежь #статистика
27
Молодежи в Липецкой области становится всё меньше

сегодня, 09:11

Общество
На улице Толстого убрали ограждение
#болларды #уборка снега
9
На улице Толстого убрали ограждение

сегодня, 09:01

Общество
Липецк оказался условно-комфортным городом
#статистика
27
Липецк оказался условно-комфортным городом

вчера, 19:28

Общество