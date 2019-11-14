Молодежи в Липецкой области становится всё меньше

В настоящее время России живет почти 24,3 млн человек в возрасте от 15 до 29 лет, что составляет 16,5% всего населения страны. В Липецкой области доля молодежи в общей численности населения составляла еще меньше, чем в целом по России – 15,8%. Молодых липчан в возрасте 14-29 лет на начало 2019 года насчитывалось 180,6 тыс. человек





По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, доля молодежи в общем населении страны составила 24%, в 2002 году этот показатель равнялся 23%. В истории России наибольший процент молодежи был зафиксирован по итогам переписей населения 1959 и 1979 годов – 26,3% и 27% соответственно.



Уровень занятости молодежи в последние годы остается довольно высоким: в возрастной группе 20-24 года в экономике России официально заняты более 43% девушек и 54% юношей. В возрасте 25-29 лет этот показатель составляет 77% для девушек и 91% для юношей. По данным выборочного обследования рабочей силы за 2018 год в Липецкой области уровень занятости молодежи среди 20-24-летних составляет 42% у девушек и 49% у юношей; в возрасте 25-29 лет – 83% у девушек и 91% у юношей.



Более 88% молодежи в возрасте 15-19 лет получают знания в учебных заведениях различного уровня. В этом российская молодежь опережает Швецию (87%), Германию (86%), Францию (85%), Канаду (78%).



По данным микропереписи 2015 года, российские девушки оказались более образованными, чем юноши: около 47% девушек и только 35% молодых людей в возрасте 25-34 лет имеют высшее образование. В нашем регионе это соотношение близко к общероссийскому: высшее образование имеют 48% девушек и 33% юношей этого возраста.



Интересно, что уровень образования молодежи Липецкой области достаточно высок. Почти 17% из 350 ученых, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, составляет молодежь в возрасте до 34 лет. Из них ученую степень кандидата наук имеют 11%, причем три четверти из них – девушки.



Данные статистики свидетельствуют, что современная молодежь стала серьезнее относиться к своим успехам и достижениям.



По данным Росстата, число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся, не работают и не осваивают профессиональных навыков, снизилось до рекордно низкого уровня с 2001 года. В прошлом году численность такой молодежи сократилось до 1,4 млн человек.



При этом главным трендом в молодежной среде можно назвать усиление информационной составляющей. Благодаря развитию IT-технологий для молодых людей нет границ, они очень мобильны, в первую очередь психологически. Поэтому интернет-перепись, которая станет частью Всероссийской переписи населения 2020 года, будет доступна и привлекательна в первую очередь для молодежи.



Всероссийская перепись населения 2020 года, которая впервые будет организована в цифровом формате, позволит получить точные и актуальные статистические данные о численности и составе российской молодежи, сообщает пресс-служба Липецкстата.



Напомним, в октябре начальник отдела по работе с молодежью администрации Липецка Надежды Бухтинова



В сентябре Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал данные



38% процентов липчан ответили на вопрос положительно. Перспективу покинуть город они определили на ближайшие 7 лет. Больше молодежи желающей покинуть свой город только в Тольятти (55%), Омске (47%), Барнауле (45%), Кемерово и Магнитогорске (39%).



Причины, по которым молодежь стремится уехать из родного города - невозможность самореализации, отсутствие перспектив, низкий уровень жизни, образования и медицинского обслуживания.



Снижение доли молодых людей в общем населении страны связано с тем, что современная молодежь – это сравнительно малочисленное поколение рожденных в 1989-2003 годах. В ближайшие годы на смену им придет более многолюдная группа родившихся в 2000-х годах.По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, доля молодежи в общем населении страны составила 24%, в 2002 году этот показатель равнялся 23%. В истории России наибольший процент молодежи был зафиксирован по итогам переписей населения 1959 и 1979 годов – 26,3% и 27% соответственно.Уровень занятости молодежи в последние годы остается довольно высоким: в возрастной группе 20-24 года в экономике России официально заняты более 43% девушек и 54% юношей. В возрасте 25-29 лет этот показатель составляет 77% для девушек и 91% для юношей. По данным выборочного обследования рабочей силы за 2018 год в Липецкой области уровень занятости молодежи среди 20-24-летних составляет 42% у девушек и 49% у юношей; в возрасте 25-29 лет – 83% у девушек и 91% у юношей.Более 88% молодежи в возрасте 15-19 лет получают знания в учебных заведениях различного уровня. В этом российская молодежь опережает Швецию (87%), Германию (86%), Францию (85%), Канаду (78%).По данным микропереписи 2015 года, российские девушки оказались более образованными, чем юноши: около 47% девушек и только 35% молодых людей в возрасте 25-34 лет имеют высшее образование. В нашем регионе это соотношение близко к общероссийскому: высшее образование имеют 48% девушек и 33% юношей этого возраста.Интересно, что уровень образования молодежи Липецкой области достаточно высок. Почти 17% из 350 ученых, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, составляет молодежь в возрасте до 34 лет. Из них ученую степень кандидата наук имеют 11%, причем три четверти из них – девушки.Данные статистики свидетельствуют, что современная молодежь стала серьезнее относиться к своим успехам и достижениям.По данным Росстата, число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся, не работают и не осваивают профессиональных навыков, снизилось до рекордно низкого уровня с 2001 года. В прошлом году численность такой молодежи сократилось до 1,4 млн человек.При этом главным трендом в молодежной среде можно назвать усиление информационной составляющей. Благодаря развитию IT-технологий для молодых людей нет границ, они очень мобильны, в первую очередь психологически. Поэтому интернет-перепись, которая станет частью Всероссийской переписи населения 2020 года, будет доступна и привлекательна в первую очередь для молодежи.Всероссийская перепись населения 2020 года, которая впервые будет организована в цифровом формате, позволит получить точные и актуальные статистические данные о численности и составе российской молодежи, сообщает пресс-служба Липецкстата.Напомним, в октябре начальник отдела по работе с молодежью администрации Липецка Надежды Бухтинова сообщила , что за два года из Липецка уехали почти 10 тысяч юношей и девушек.В сентябре Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал данные исследования и составил рейтинг городов, из которых молодежь хочет уехать. Респондентам до 30 лет из разных городов России численностью населения от 200 тысяч человек задавался вопрос: «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то когда?».38% процентов липчан ответили на вопрос положительно. Перспективу покинуть город они определили на ближайшие 7 лет. Больше молодежи желающей покинуть свой город только в Тольятти (55%), Омске (47%), Барнауле (45%), Кемерово и Магнитогорске (39%).Причины, по которым молодежь стремится уехать из родного города - невозможность самореализации, отсутствие перспектив, низкий уровень жизни, образования и медицинского обслуживания.