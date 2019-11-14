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Молодежи в Липецкой области становится всё меньше

17 624
#молодежь #статистика
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Молодежи в Липецкой области становится всё меньше

В настоящее время России живет почти 24,3 млн человек в возрасте от 15 до 29 лет, что составляет 16,5% всего населения страны. В Липецкой области доля молодежи в общей численности населения составляла еще меньше, чем в целом по России – 15,8%. Молодых липчан в возрасте 14-29 лет на начало 2019 года насчитывалось 180,6 тыс. человек

Снижение доли молодых людей в общем населении страны связано с тем, что современная молодежь – это сравнительно малочисленное поколение рожденных в 1989-2003 годах. В ближайшие годы на смену им придет более многолюдная группа родившихся в 2000-х годах. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, доля молодежи в общем населении страны составила 24%, в 2002 году этот показатель равнялся 23%. В истории России наибольший процент молодежи был зафиксирован по итогам переписей населения 1959 и 1979 годов – 26,3% и 27% соответственно.

Уровень занятости молодежи в последние годы остается довольно высоким: в возрастной группе 20-24 года в экономике России официально заняты более 43% девушек и 54% юношей. В возрасте 25-29 лет этот показатель составляет 77% для девушек и 91% для юношей. По данным выборочного обследования  рабочей силы за 2018 год в Липецкой области уровень занятости молодежи среди 20-24-летних составляет 42% у девушек и 49% у юношей; в возрасте 25-29 лет – 83% у девушек и 91% у юношей.

Более 88% молодежи в возрасте 15-19 лет получают знания в учебных заведениях различного уровня. В этом российская молодежь опережает Швецию (87%), Германию (86%), Францию (85%), Канаду (78%).

По данным микропереписи 2015 года, российские девушки оказались более образованными, чем юноши: около 47% девушек и только 35% молодых людей в возрасте 25-34 лет имеют высшее образование. В нашем регионе это соотношение близко к общероссийскому: высшее образование имеют 48% девушек и 33% юношей этого возраста. 

Интересно, что уровень образования молодежи Липецкой области достаточно высок. Почти 17% из 350 ученых, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, составляет молодежь в возрасте до 34 лет. Из них ученую степень кандидата наук имеют 11%, причем три четверти из них – девушки. 

Данные статистики свидетельствуют, что современная молодежь стала серьезнее относиться к своим успехам и достижениям.

По данным Росстата, число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся, не работают и не осваивают профессиональных навыков, снизилось до рекордно низкого уровня с 2001 года. В прошлом году численность такой молодежи сократилось до 1,4 млн человек. 

При этом главным трендом в молодежной среде можно назвать усиление информационной составляющей. Благодаря развитию IT-технологий для молодых людей нет границ, они очень мобильны, в первую очередь психологически. Поэтому интернет-перепись, которая станет частью Всероссийской переписи населения 2020 года, будет доступна и привлекательна в первую очередь для молодежи.

Всероссийская перепись населения 2020 года, которая впервые будет организована в цифровом формате, позволит получить точные и актуальные статистические данные о численности и составе российской молодежи, сообщает пресс-служба Липецкстата.

Напомним, в октябре начальник отдела по работе с молодежью администрации Липецка Надежды Бухтинова  сообщила, что за два года из Липецка уехали почти  10 тысяч юношей и девушек.

В сентябре Финансовый  университет при правительстве РФ опубликовал данные исследования и составил рейтинг городов, из которых молодежь хочет уехать. Респондентам до 30 лет из разных городов России численностью населения от 200 тысяч человек задавался вопрос:  «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то когда?».

38% процентов липчан ответили на вопрос положительно. Перспективу покинуть город они определили на ближайшие 7 лет. Больше молодежи желающей покинуть свой город только в Тольятти (55%), Омске (47%), Барнауле (45%), Кемерово и Магнитогорске (39%).

Причины, по которым молодежь стремится уехать из родного города -  невозможность самореализации, отсутствие перспектив, низкий уровень жизни, образования и медицинского обслуживания.

17 624
#молодежь #статистика
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Комментарии (17)

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Чем занять молодежь

2 минуты назад
в этом гадюшнике.
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данковчанин

5 минут назад
Если сравнивать с 1913 годом " успехи" будут более впечатляющими... а если серьезно, то молодежи нужно учиться что бы быть востребованными в других странах. А еще лучше учиться уже " там".
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Пенсионер

11 минут назад
В Липецку нужно 27000 для комбината и 5000 обслуги остольные тут ненужны ! Правдо чиновников тоже нужно разогнать , команда Лисина сама справятся с упровлением города .
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Молодежь Липецкой власти не нужна

17 минут назад
в России есть регионы, более привлекательные для жизни, чем Липецкая область, поэтому в Липецке родился, на ноги встал и уехал где лучше, а в Липецке пусть работники Н ЛМК живут, и сотрудники администрации
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Раб

20 минут назад
Липецк это спальное место для тех, кто РАБотает на канбенаде. Остальные могут разбегаться.
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Управление молодёжной политики

25 минут назад
Будем осваивать бюджетные деньги , ярко , живо , с огоньком ! Для этого мы и созданы !
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коготочек

25 минут назад
Ну и что? меньше народу - больше кислороду. Главное что в Шанхае - "Свобода, простота, красота"
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Всё для молодёжи

28 минут назад
Местный, Наш регион представляла директор Г(О)БУ «Управление молодежной политики» Светлана Карелина. - Современная молодежь, с которой мы работаем, находится в постоянном информационном потоке, - отмечает Светлана Ивановна. - Изменились каналы коммуникации, эти изменения требуют другого подхода в работе. Образовательная программа Мастерской управления «Сенеж» для этого и создана, чтобы обучить выстраивать взаимоотношения с молодежью и говорить с ней на понятном ей языке.
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Сижу на чумоданах

30 минут назад
Бечь, бечь нужно из этого онкогорода. Почти все знакомые разъехались кто куда, но липецкая регистрация осталась. Формально они жители города, вот такая статистика у нас.
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Я свалил

31 минуту назад
В этом мухосранске нет перспектив. З/П 15.000. - 20.000 . Экология жуткая,постоянно дерьмом воняет. У кого есть возможность давно уехали.
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