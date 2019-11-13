Общество
25 минут назад
Легендарный партизан Сидор Ковпак ожидал переброски за линию фронта в Добровском районе
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Перенос памятника авиаторам из райцентра Доброе в Трубетчино, всколыхнул волну воспоминаний у жителей района
Как сообщал GOROD48, в конце октября из центра села Доброе убрали памятник военным летчикам – два самолета L-29. Местные власти занялись реконструкцией площади, и композиции из двух взмывающих в небо самолетов в новой концепции благоустройства общественного пространства места, увы, не нашлось. Но, как заверяли власти района, сама конструкция, удерживающая самолеты, пришла в аварийное состояние.
Впрочем, самолеты не уйдут в утиль, а их обещают установить в Трубетчино, бывшем райцентре Добровского района. «И это тоже не плохо», - считает известный активный гражданин Добровского района, села Замартынье, Василий Кириллович Харин.
- Если самолеты установят в Трубетчино, тоже будет правильно, ведь во время войны в этом селе был аэродром, с которого осуществлялась доставка в партизанские отряды боеприпасов и продовольствия, а также эвакуация раненных, - рассказывает Василий Кириллович. - И мало кто знает, а это жаль, что несколько дней в Трубетчино, в годы войны, ждал отправки за линию фронта Сидор Кавпак. Об этом рассказывает механик 102-го бомбардировочного полка в своих воспоминаниях в книге Николая Горностаева «Мы воевали на ЛИ-2». Автор упоминает об это вскользь, но подчеркивая, что Ковпак, будучи в Трубетчино, рассказывал летчикам о жизни и войне в тылу врага. Там же упоминается, что с аэродрома в Трубетчино было отправлено «15 тонн 600 килограммов драгоценного груза» партизанам, эвакуировано из отрядов на «большую землю» 226 раненых и больных партизан и детей. Конечно, в былое время нужно было поработать над этой темой более основательно, пока еще были живы свидетели. Но, даже такие скудные факты заслуживают и внимания, и бережного отношения к памяти!
Сожалея о том, что вряд ли уже удастся узнать подробней о Ковпаке жившем в Трубетчино несколько дней, тем не менее Василий Кириллович «раскопал» много других историй. Например, о военных летчиках Добровского района. Как говорит он сам, это необходимо было сделать в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и чтобы все знали, как связан Добровский район с военной авиацией. Дело в том, что у того же памятника с самолетами L-29 памятной на табличке было написано: «В честь летчиков посвятивших свои жизни защите рубежей нашей родины и тех – которые испытывают современное оружие на земле Добровского района». Обезличенно и размыто – о чем же композиция? Про испытания более-менее «намек» понятен – рядом Ратчинский полигон. А вот тех, кто посвятил свои жизни защите рубежей родины, стоило бы и назвать, если не раньше, то хотя бы сейчас. Об одном уроженце Замартынья Василий Кириллович Харин поведал GOROD48.
И на груди его светилась медаль за город Будапешт
- Речь пойдет о бесстрашном авиаторе – штурмовике 210-го полка 4-й Армии и 3-го Украинского фронта Семёне Маркове. К концу войны на груди нашего земляка имелись 3 ордена Красного знамени, 2 ордена Отечественной войны, орден Славы 3-й степени, медаль «За взятие Будапешта». Последняя награда на фоне орденов кажется не столь уж значимая, но досталась она дорогой ценой. 29 октября 1944 года началась Будапештская операция по взятию этого города и ликвидации засевшей там группировки немцев. На выручку ей шла немецкая танковая армия, стремясь разорвать окружение. Этому всячески препятствовала наша авиация, в частности, штурмовой 210-й полк 136-й авиадивизии, где заместителем эскадрильи служил Семен Марков.
Бои бы кровопролитные. Порой треть летчиков, особенно молодые и необстрелянные с заданий не возвращались. Но задания были выполнены. Семен Марков в этих сражениях лично уничтожил 7 танков, прожигая их броню поступившими на вооружение новым видом оружия – бомбами усовершенствованного вида. Кроме того по заданию командования пилот уничтожал военные заводы, склады с боеприпасами, мосты на реке Дунай, огнем пушек и пулеметов с 30 – 40 метров поддерживал наступательный порыв пехоты. Боевой путь летчик завершил в Австрии. На построении полка командир 136-й дивизии объявил о том, что группа авиаторов, в том числе и Семен Марков будут представлены к званию Героя Советского Союза. И по праву. К тому времени пилот имел 142 боевых вылета (за 100 давали Героя), уничтожил 11 немецких танков, 1 сбитый «Мессершмидт», много барж и других плавсредств в боях за Кубань и Крым.
Дом Семена Маркова в Замартынье цел и поныне
Но Героя не дали…
Однако представление к званию Героя, со всеми подписями командиров авиасоединений так и не было удовлетворено. Кстати, в таком же положении оказался и другой авиатор 210-го полка, подчиненный Семена Маркова и его друг Василий Фролов. Но после войны в 1990 году за Василия Фролова похлопотали коллеги по работе и награда в итоге нашла героя – одним из последних указов президента СССР Михаила Горбачева. А нашему земляку Семену Маркову в этом отношении не повезло. Он умер, так и не дождавшись законной награды. Хотя и наше руководство области в 1996 году направляло ходатайство о присвоении летчику звания Героя России. Но пришел ответ, что раз неизвестно по каким причинам в 1945 году ходатайство не было удовлетворено, значит, как говорится, поезд ушел… Странная позиция московских чиновников.
Впрочем, Василий Харин сдаваться не намерен, и готовит повторный запрос по поводу присвоения звания Героя, хоть и посмертно уже, односельчанину Семену Маркову.
- И еще моя мечта - установить в родном селе памятник нашим боевым авиаторам. Это: Василий Марков летчик 22-го ДБА полка, принимал участие в боях на Холхин-Голе, в смоленской операции, где 30 августа 1941 года и погиб под Трубчевском. Иван Шуваев, воздушный стрелок 952-го штурмового полка 1-й армии, совершил 82 боевых вылета, что для стрелка считалось большим достижением поскольку они погибали даже чаще летчиков. Иван неслучайно был награжден орденами Славы 3-й и 2-й степеней, орденом Красной Звезды. Был настолько простужен в самолете ИЛ-2 что уже умер вскоре после войны. О боевых делах наших авиаторов, к сожалению, до последнего времени ничего не было известно, но к 75-летию Победы мы обязаны вспомнить всех, и увековечить эту память, - говорит Василий Кириллович Харин.
Фото: warheroes.ru
Впрочем, самолеты не уйдут в утиль, а их обещают установить в Трубетчино, бывшем райцентре Добровского района. «И это тоже не плохо», - считает известный активный гражданин Добровского района, села Замартынье, Василий Кириллович Харин.
- Если самолеты установят в Трубетчино, тоже будет правильно, ведь во время войны в этом селе был аэродром, с которого осуществлялась доставка в партизанские отряды боеприпасов и продовольствия, а также эвакуация раненных, - рассказывает Василий Кириллович. - И мало кто знает, а это жаль, что несколько дней в Трубетчино, в годы войны, ждал отправки за линию фронта Сидор Кавпак. Об этом рассказывает механик 102-го бомбардировочного полка в своих воспоминаниях в книге Николая Горностаева «Мы воевали на ЛИ-2». Автор упоминает об это вскользь, но подчеркивая, что Ковпак, будучи в Трубетчино, рассказывал летчикам о жизни и войне в тылу врага. Там же упоминается, что с аэродрома в Трубетчино было отправлено «15 тонн 600 килограммов драгоценного груза» партизанам, эвакуировано из отрядов на «большую землю» 226 раненых и больных партизан и детей. Конечно, в былое время нужно было поработать над этой темой более основательно, пока еще были живы свидетели. Но, даже такие скудные факты заслуживают и внимания, и бережного отношения к памяти!
Сожалея о том, что вряд ли уже удастся узнать подробней о Ковпаке жившем в Трубетчино несколько дней, тем не менее Василий Кириллович «раскопал» много других историй. Например, о военных летчиках Добровского района. Как говорит он сам, это необходимо было сделать в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и чтобы все знали, как связан Добровский район с военной авиацией. Дело в том, что у того же памятника с самолетами L-29 памятной на табличке было написано: «В честь летчиков посвятивших свои жизни защите рубежей нашей родины и тех – которые испытывают современное оружие на земле Добровского района». Обезличенно и размыто – о чем же композиция? Про испытания более-менее «намек» понятен – рядом Ратчинский полигон. А вот тех, кто посвятил свои жизни защите рубежей родины, стоило бы и назвать, если не раньше, то хотя бы сейчас. Об одном уроженце Замартынья Василий Кириллович Харин поведал GOROD48.
И на груди его светилась медаль за город Будапешт
- Речь пойдет о бесстрашном авиаторе – штурмовике 210-го полка 4-й Армии и 3-го Украинского фронта Семёне Маркове. К концу войны на груди нашего земляка имелись 3 ордена Красного знамени, 2 ордена Отечественной войны, орден Славы 3-й степени, медаль «За взятие Будапешта». Последняя награда на фоне орденов кажется не столь уж значимая, но досталась она дорогой ценой. 29 октября 1944 года началась Будапештская операция по взятию этого города и ликвидации засевшей там группировки немцев. На выручку ей шла немецкая танковая армия, стремясь разорвать окружение. Этому всячески препятствовала наша авиация, в частности, штурмовой 210-й полк 136-й авиадивизии, где заместителем эскадрильи служил Семен Марков.
Бои бы кровопролитные. Порой треть летчиков, особенно молодые и необстрелянные с заданий не возвращались. Но задания были выполнены. Семен Марков в этих сражениях лично уничтожил 7 танков, прожигая их броню поступившими на вооружение новым видом оружия – бомбами усовершенствованного вида. Кроме того по заданию командования пилот уничтожал военные заводы, склады с боеприпасами, мосты на реке Дунай, огнем пушек и пулеметов с 30 – 40 метров поддерживал наступательный порыв пехоты. Боевой путь летчик завершил в Австрии. На построении полка командир 136-й дивизии объявил о том, что группа авиаторов, в том числе и Семен Марков будут представлены к званию Героя Советского Союза. И по праву. К тому времени пилот имел 142 боевых вылета (за 100 давали Героя), уничтожил 11 немецких танков, 1 сбитый «Мессершмидт», много барж и других плавсредств в боях за Кубань и Крым.
Дом Семена Маркова в Замартынье цел и поныне
Но Героя не дали…
Однако представление к званию Героя, со всеми подписями командиров авиасоединений так и не было удовлетворено. Кстати, в таком же положении оказался и другой авиатор 210-го полка, подчиненный Семена Маркова и его друг Василий Фролов. Но после войны в 1990 году за Василия Фролова похлопотали коллеги по работе и награда в итоге нашла героя – одним из последних указов президента СССР Михаила Горбачева. А нашему земляку Семену Маркову в этом отношении не повезло. Он умер, так и не дождавшись законной награды. Хотя и наше руководство области в 1996 году направляло ходатайство о присвоении летчику звания Героя России. Но пришел ответ, что раз неизвестно по каким причинам в 1945 году ходатайство не было удовлетворено, значит, как говорится, поезд ушел… Странная позиция московских чиновников.
Впрочем, Василий Харин сдаваться не намерен, и готовит повторный запрос по поводу присвоения звания Героя, хоть и посмертно уже, односельчанину Семену Маркову.
- И еще моя мечта - установить в родном селе памятник нашим боевым авиаторам. Это: Василий Марков летчик 22-го ДБА полка, принимал участие в боях на Холхин-Голе, в смоленской операции, где 30 августа 1941 года и погиб под Трубчевском. Иван Шуваев, воздушный стрелок 952-го штурмового полка 1-й армии, совершил 82 боевых вылета, что для стрелка считалось большим достижением поскольку они погибали даже чаще летчиков. Иван неслучайно был награжден орденами Славы 3-й и 2-й степеней, орденом Красной Звезды. Был настолько простужен в самолете ИЛ-2 что уже умер вскоре после войны. О боевых делах наших авиаторов, к сожалению, до последнего времени ничего не было известно, но к 75-летию Победы мы обязаны вспомнить всех, и увековечить эту память, - говорит Василий Кириллович Харин.
Фото: warheroes.ru
215