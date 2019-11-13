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40 минут назад
Начальника главка ФСИН и его подчиненных подозревают в разглашении государственной тайны
Задержан генерал-майор и его сотрудники.
13 ноября в Ростове ФСБ задержала начальника областного ГУФСИН генерал-майора внутренней службы Муслима Даххаева. Муслим Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны, пишет «Интерфакс». В среду в служебных кабинетах глава ростовского управления ФСИН и его помощников были проведены обыски. Им будут предъявлены статьи УК РФ, связанные с коррупцией. Задержанию Даххаева предшествовала длительная разработка. Саму операцию проводили ФСБ и управление собственной безопасности ФСИН. Расследует дело Даххаева ФСБ.
- Будет возбуждено уголовное дело. Пока им предъявляется статья «Разглашение сведений, составляющих тайну», но дальше, возможно, будут появляться и другие статьи, имеющие отношение к коррупционной деятельности. Работали они все, видно, вместе, был слаженный коллектив. Я думаю, что материалов и оснований для задержания у следственных органов накопилось в полном объёме. Также об этом проинформирована прокуратура, - сообщил прессе замдиректора ФСИН Валерий Максименко.
Муслим Даххаев был назначен на свою должность в июле 2018 года. В органах внутренних дел он работал с 1983 года, прошел путь от рядового милиционера до замминистра МВД Республики Дагестан. Имеет высшее юридическое образование.
- Будет возбуждено уголовное дело. Пока им предъявляется статья «Разглашение сведений, составляющих тайну», но дальше, возможно, будут появляться и другие статьи, имеющие отношение к коррупционной деятельности. Работали они все, видно, вместе, был слаженный коллектив. Я думаю, что материалов и оснований для задержания у следственных органов накопилось в полном объёме. Также об этом проинформирована прокуратура, - сообщил прессе замдиректора ФСИН Валерий Максименко.
Муслим Даххаев был назначен на свою должность в июле 2018 года. В органах внутренних дел он работал с 1983 года, прошел путь от рядового милиционера до замминистра МВД Республики Дагестан. Имеет высшее юридическое образование.