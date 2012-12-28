Во время ремонта кровли дома на голову липчанки свалился деревянный предмет

Пострадавшей компенсируют моральный вред — 25 000 рублей.

В Правобережном районном суде процедурой примирения сторон закончилось рассмотрение иска о взыскании компенсации морального вреда: на голову липчанки упал деревянный предмет с крыши дома во время ремонта кровли. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина просила взыскать с проводившей ремонт организации 50 000 рублей.Но в результате спор был разрешен мирным путем: стороны договорились, что женщине будет компенсирован моральный вред в размере 25 000 рублей. Производство по делу было прекращено в связи с отказом женщины от иска.