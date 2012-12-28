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«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Происшествия
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19 минут назад
Во время ремонта кровли дома на голову липчанки свалился деревянный предмет
Пострадавшей компенсируют моральный вред — 25 000 рублей.
Но в результате спор был разрешен мирным путем: стороны договорились, что женщине будет компенсирован моральный вред в размере 25 000 рублей. Производство по делу было прекращено в связи с отказом женщины от иска.
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