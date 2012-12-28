Курьеры пытались взять реванш у трубы

Жильцы дома № 32а по улице 8 Марта переживают за трубу отопления, по которой ездят курьеры службы доставки.

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Противоборство курьеров и трубы накануне записала камера наблюдения. А вот как описывают произошедшее жильцы дома:«Два, предположительно, несовершеннолетних курьера, на мотоцикле без номеров приехали во двор в 17:35. Попытались перепрыгнуть трубу отопления. Пассажир упал на сумку с продуктами и понёс мятые продукты покупателям. Водитель переехал трубу в том месте, где она не защищена (труба после ремонта, устраняли последствия зимней катастрофы, тогда весь дом больше недели сидел без отопления и горячей воды). Соседи, бывшие на улице в этот момент, сделали им замечание. Но курьеры не восприняли его всерьез и уехали по тротуару. Во второй части видео как раз этот момент. Не успел запустить запись первого проезда.Спустя час они снова приехали, чтобы взять у трубы реванш. В этот раз пассажир предусмотрительно слез, но упал сам водитель. Все эти действия сопровождались благим курьерским матом на весь район».Жильцы дома пожаловались в компанию доставки еды, где им пообещали разобраться в ситуации. Однако курьеры пока газуют по району.Специалисты-энергетики пояснили, что мотоцикл курьеров переезжал надземную теплотрассу. Такие теплосети, как правило, наследие советских времен, когда выбирали дешевый и быстрый способ укладки. Сеть проложена во дворе и не должна никому мешать, если бы не курьеры, которые используют любую возможность срезать дорогу.