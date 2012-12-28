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Происшествия
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32 минуты назад
Братья похитили человека, а потом напоили его до потери сознания
Дело 45-летних братьев, обвиняемых в грабеже, угоне и похищении человека дошло до суда.
По версии следствия, 5 сентября 2023 года в деревне Набоково пьяные братья забрались в дом 58-летнего мужчины, отняли у него 5000 рублей и продукты на сумму 2003 рубля. Затем, угрожая мужчине ножом, братья посадили его за руль его же автомобиля и заставили их везти.
Когда владелец машины попытался перевернуть автомобиль, братья вывернули руль, вытащили его из автомобиля и избили, после чего привели в парк, и напоили до потери сознания.
Мужчину обнаружили прохожие и обратились за медицинской помощью. Братья, скрывавшиеся в лесопосадке, были задержаны полицейскими.
На первом судебном заседании один из братьев отказался от назначенного ему адвоката: для назначения другого защитника заседание отложено на 1 апреля.
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