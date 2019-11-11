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45 минут назад

Вице-президент РЖД ушел в отставку

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Вице-президент РЖД ушел в отставку

Александр Мишарин покидает свой пост

Первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин покидает свой пост. По его мнению, свою задачу в компании он выполнил, передает News.ru.

Александр Мишарин курировал в РЖД международное направление. По его словам, сотрудничество с иностранными компаниями активно развивается. При этом замглавы компании отмечает, что не переходит на другую работу.

В ближайшее время я планирую заняться своим здоровьем, а уже потом определюсь с дальнейшей деятельностью,- заявил он.

Освобождение Мишарина от должности должно произойти 13 ноября на очередном заседании совета директоров компании.
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