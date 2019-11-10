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Фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

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Российский фильм «Дылда» Кантемира Балагова стал победителем среди полнометражных лент XXV Женевского международного кинофестиваля. Всего было представлено 55 работ.

«Очень сильная картина от весьма молодого режиссера. Он обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении»,— считают судьи фестиваля. Они также похвалили работу актрис Виктории Мирошниченко и Василисы Перелыгиной.

Ранее фильм «Дылда» взял две награды на Каннском международном кинофестивале — за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI («За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме»). Работа претендует на «Золотой глобус», ее выдвинули от России на премию «Оскар», сообщает www.kommersant.ru

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