В мире
сегодня, 08:37
Фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский фильм «Дылда» Кантемира Балагова стал победителем среди полнометражных лент XXV Женевского международного кинофестиваля. Всего было представлено 55 работ.
«Очень сильная картина от весьма молодого режиссера. Он обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении»,— считают судьи фестиваля. Они также похвалили работу актрис Виктории Мирошниченко и Василисы Перелыгиной.
Ранее фильм «Дылда» взял две награды на Каннском международном кинофестивале — за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI («За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме»). Работа претендует на «Золотой глобус», ее выдвинули от России на премию «Оскар», сообщает www.kommersant.ru
«Очень сильная картина от весьма молодого режиссера. Он обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении»,— считают судьи фестиваля. Они также похвалили работу актрис Виктории Мирошниченко и Василисы Перелыгиной.
Ранее фильм «Дылда» взял две награды на Каннском международном кинофестивале — за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI («За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме»). Работа претендует на «Золотой глобус», ее выдвинули от России на премию «Оскар», сообщает www.kommersant.ru
Еще в рубрике
08.11.2019 14:14В мире