18 минут назад
В Липецкой области сухо и до +12
В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления – осадки маловероятны. Среднесуточные температуры ожидаются 5-6 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов тепла, днем она составит от 8 до 10 градусов тепла.
День 10 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +16 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 20 градусов мороза.