Погода в Липецке

18 минут назад

В Липецкой области сухо и до +12

107
#потепление
В Липецкой области сухо и до +12

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления – осадки маловероятны. Среднесуточные температуры ожидаются 5-6 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем температура составит от 7 до 12 градусов тепла.  

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов тепла, днем она составит от 8 до 10 градусов тепла.  

День 10 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +16 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 20 градусов мороза. 
107
#потепление

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