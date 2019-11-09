В Липецкой области сухо и до +12

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления – осадки маловероятны. Среднесуточные температуры ожидаются 5-6 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем температура составит от 7 до 12 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов тепла, днем она составит от 8 до 10 градусов тепла.



День 10 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +16 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 20 градусов мороза.

