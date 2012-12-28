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34 минуты назад

На 13 улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 2 апреля в Липецке станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 35, 39, 41, 43 по улице Циолковского, № 40 по улице Терешковой.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 36, 36а, 37, 37а, 38 по улице Ударников, №№ 28, 30, 30а по улице Зегеля, № 33а по улице Плеханова, №№ 1, вл. 2, 2б, 2в, 3, 4, 5, 5/1, 5б, 7а на площади Металлургов, №№ 2а, 2б, стр. 2б по улице М. Расковой, № 5 по улице 9 Мая, №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы, в частном секторе улиц Ударников, Ново-Весовой. 

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

2 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 3 по улице Лесной, № 14 по улице Петра Смородина, № 59а по улице Юношеской, №№ 16, 18 по улице 9 Мая, по Лебедянскому шоссе. 

С 08:00 до 17:00 обесточат дома № 13 по улице Зеленой, № 1 по проезду Ильича, № 39 по улице Ильича, №№ 2, 15 по улице Краснодонской, №№ 3, 5 по улице Спартака, улицы Кошевого, Партизанскую, Спортивную, Украинскую, переулки Линейный, Сосновый. 

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