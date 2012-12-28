Осужденный пришёл на обязательные работы пьяным, сбежал, а когда поймали — начал кусаться
Общество
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сегодня, 14:38
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«Проблема, грозящая катастрофой»
Облицовочные кирпичи падают со стены 17-этажного дома на липчан и их автомобили.
У подъезда элитной многоэтажки полно осколков кирпичей. Видно, что они упали с верхних этажей.
Чтобы обезопасить жильцов, над козырьком подъезда установлена решетка-уловитель.
Из-за этих осколков дважды пострадала машина Сергея Чернышова.
— У нас тут периодически машины с выбитыми стеклами стоят. Кирпичи на них падают. А куда машины-то ставить? — вступает в разговор сосед Чернышова.
Дому 15 лет. По рассказам его жильцов, облицовка начала осыпаться около пяти лет назад.
Обслуживающая дом УК «КИТ» проводила экспертизу, которая выявила интересную делать — кирпич по проекту должен был быть полнотелым, а по факту уложили пустотелый. Вот он и начал разрушаться.
На 2024 год в этом доме Фонд капитального ремонта Липецкой области планировал ремонт крыши и фасада. Однако выполнен он не был.
«Выполнять ремонт крыши в целях соблюдения технологии необходимо вместе с ремонтом фасада. Согласно разработанной проектной документации стоимость капремонта фасада превышает предельную стоимость, установленную постановлением администрации Липецкой области. В данном случае расходы покрываются за счёт софинансирования, либо установления дополнительных взносов собственников помещений. В администрацию Липецка и управляющую компанию были направлены письма. По итогам определения источника финансирования работ будут осуществлены мероприятия по определению подрядной организации», — сообщили в пресс-службе ФКР Липецкой области.
В конце 2024 года депутаты горсовета провели в доме выездную комиссию, одна из причин встречи — осыпающийся фасад, но он так и продолжает осыпаться.
Жильцы дома еще очень просят благоустроить его территорию — плитка у подъезда почти разрушилась. Дом, кстати, вошел в муниципальную программу «Мой двор», но работы не начинают — ждут, когда решат проблему с кирпичепадом.
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