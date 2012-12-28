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сегодня, 14:38
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«Проблема, грозящая катастрофой»

Облицовочные кирпичи падают со стены 17-этажного дома на липчан и их автомобили.

«Проблема, грозящая катастрофой. Облицовочный кирпич 17-ти этажного дома № 106а по проспекту Победы отваливается и падает вниз. Капитальный ремонт фасада и крыши назначен на 2025 год, но средств на него нет. Все эти кирпичи, которых там не хватает, упали либо на машины, либо на людей!», — написали GOROD48 жильцы дома.

У подъезда элитной многоэтажки полно осколков кирпичей. Видно, что они упали с верхних этажей.







Чтобы обезопасить жильцов, над козырьком подъезда установлена решетка-уловитель.



Из-за этих осколков дважды пострадала машина Сергея Чернышова.



— У нас тут периодически машины с выбитыми стеклами стоят. Кирпичи на них падают. А куда машины-то ставить? — вступает в разговор сосед Чернышова.

Дому 15 лет. По рассказам его жильцов, облицовка начала осыпаться около пяти лет назад.

Обслуживающая дом УК «КИТ» проводила экспертизу, которая выявила интересную делать — кирпич по проекту должен был быть полнотелым, а по факту уложили пустотелый. Вот он и начал разрушаться.



На 2024 год в этом доме Фонд капитального ремонта Липецкой области планировал ремонт крыши и фасада. Однако выполнен он не был.



«Выполнять ремонт крыши в целях соблюдения технологии необходимо вместе с ремонтом фасада. Согласно разработанной проектной документации стоимость капремонта фасада превышает предельную стоимость, установленную постановлением администрации Липецкой области. В данном случае расходы покрываются за счёт софинансирования, либо установления дополнительных взносов собственников помещений. В администрацию Липецка и управляющую компанию были направлены письма. По итогам определения источника финансирования работ будут осуществлены мероприятия по определению подрядной организации», — сообщили в пресс-службе ФКР Липецкой области.

В конце 2024 года депутаты горсовета провели в доме выездную комиссию, одна из причин встречи — осыпающийся фасад, но он так и продолжает осыпаться. 

Жильцы дома еще очень просят благоустроить его территорию — плитка у подъезда почти разрушилась. Дом, кстати, вошел в муниципальную программу «Мой двор», но работы не начинают — ждут, когда решат проблему с кирпичепадом.

дом
капитальный ремонт
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Комментарии (28)

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Как гость
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Сначала новые
Есенина дом 4
3 минуты назад
Есенина дом 4, Дому 37 лет кап ремонт отодвигали уже 3 раза теперь на 2043 год! Почему дому 15 лет и ему должны провести кап ремонт пусть ждут как весь город 40-50 лет, а то за счёт других домов будут каждые 10-15 лет делать
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Гость
13 минут назад
Если по хорошему у нас пол города в подобных кладка. Зато некоторые получили заслуженного строителя за подобное.
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СССР
15 минут назад
В современных домах не стоит покупать жилье, будут одни проблемы, так как все низкокачественное используется, а бумажки какие хош нарисуют, но проблемы будут ваши.
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Семен Семеныч
16 минут назад
Швы между кирпичами не были затерты под уровень стены. В этом проблема основная. Влажные снега скапливались, на морозах затвердевали и раздвигали края кирпичиков. Мораль: хочешь чтобы получилось хорошо, делай все сам. Ну или всем домом потом нанять альпинистов для затирки швов.
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Коренная липчанка
22 минуты назад
Интересненько, а кто строил (организация), кто закупал материалы, кто принимал дом никак не будут привлечены к ремонту и исправлению своих даже не ошибок, а преступлению. А капитальный ремонт не сильно ли жирно делать дому которому 15 лет. Дома без капремонтов по 40-50лет стоят. Так можно строить и через год домам будет требоваться капремонт.
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смотритель зоопарка
25 минут назад
что значит куда машину ставить, купил машину - твои проблемы, не ставь....
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смотритель зоопарка
26 минут назад
дом новый , а уже ремонт фасад... т.е дома 1987 года двинули до 2040, а свежий дом ремонтировать собрались, капец...
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12 минут назад
Ваш дом простоит ещё столько же лет сколько ему сейчас, а может и в третьем тысячелетие стоять будет! А если многоквартирный дом соответствующим образом будут содержать, обслуживать и ремонтировать, то он почти вечный.
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горожанин
27 минут назад
А у меня дом тоже таким облицован. Дому 18 лет. И ничего кирпич не сыпется. Значит кирпич некачественный. Надо провести экспертизу кирпича.
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Рудник
29 минут назад
Снести как крепость
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....
29 минут назад
Удивляет другое, хорошо денег на капремонт нет (у ФКР, ЖЭКа, жильцов), но это здание фактически несет угрозу жизни всем гражданам города , на первом этаже много коммерческих помещений, рядом остановка общественного транспорта, жильцы соседних домов которые проходят через двор и тд. И получается все о проблеме знают, но элементарно даже не огородили здание сигнальной лентой и тд. Получается в любой момент на прохожего может упасть кирпич и ВСЕ знают что это может произойти, НО ничего не делают... Вот что удивляет.
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