Липецкая вечЁрка: весенний призыв, лошадь на проезжей части и автобусы с телефонными кабинами
Общество
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28 минут назад
Липецкая вечЁрка: весенний призыв, лошадь на проезжей части и автобусы с телефонными кабинами
Сегодня, 1 апреля, начался весенний призыв, стало известно о столкновении легковушки с лошадью, и розыгрыш GOROD48 о партии автобусов по спецзаказу приняли всерьез.
«Ну и правильно, пусть служат спокойно и набираются ума, сил, духа и т. п.», — написала Елена.
«Продолжение. Когда боец будет знать ещё и тактику противника как отче наш и, немаловажно, знать замысел своего командира, вот тогда этому бойцу никаких преград не существует. Такое моё мнение. На своей шкуре испытано. Призывникам мои наилучшие пожелания — честно служить государству Российскому и вернуться домой здоровыми и невредимыми». — пожелал Ч.
Необычное ДТП произошло 30 марта на удице Зои Космодемьянской: под автомобиль выбежала лошадь. Животное отделалось испугом, а вот водителю придется ремонтировать своего железного коня.
видео: t.me/c/1506398263/3019
«А местный барон не хочет машину отремонтировать?», — спросил Автолюбитель.
К сожалению, новостей о ДТП на GOROD48 всегда в избытке. Сегодня утром на трассе Орел-Тамбов столкнулись «ГАЗ-Некст» и «Форд-Транзит». В аварии легкие травмы получил 40-летний мужчина.
А днем на улице Воронежской села Сырское столкнулись «Дэу Нексия» и «Ауди А6». В этой аварии никто не пострадал. Чуть позже на проспекте 60-летия СССР столкнулись автомобили «Киа Пиканто» и «Киа Соул». В ДТП пострадали два пассажира «Киа Соул».
В суд передано уголовное дело на 69-летнего водителя автобуса, который насмерть сбил 76-летнюю пенсионерку. Авария произошла 11 января на улице Краснозаводской. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а водитель ехал слишком быстро.
Как ни странно под этой новостью читатели оставили довольно много комментариев в защиту водителя.
«А того ли судить будут? Может, лучше спросить почему у мужика пенсия, на которую прожить нельзя и он вынужден по 12 часов бараку крутить? Или это часть непонятной нам движухи?», — спросил комментатор.
«Судить нужно организацию, как она могла на ответственную должность 69-летнего пенсионера взять?», — считает Житель.
«Я считаю, что водителям автобусов нужно давать достойную зарплату и пенсию до 60 лет», — написала Елена.
«Пересмотрите внимательно видео, уважаемая мэрия. Где нормальное освещение? При жёлтых фонарях да ещё в мокрую погоду, снег и дождь, фары просто слепят друг друга. Не видно ни разметки, ни особенно пешеходов на нерегулируемом переходе. Может быть не водитель виноват?», — включился в дискуссию еще один комментатор.
GOROD48 узнал, что в Липецк скоро поступит специальная партия автобусов с кабинами для тех, кто любит в общественном транспорте поговорить по телефону. А также автобусы без двойных сидений. Все равно липчане ими не пользуются, садятся с краю, а на сидение у окна ставят сумки.
Эта новость сегодня стала самой популярной на GOROD48, она набрала более 130 комментариев.
«При входе в автобус водитель будет спрашивать вам ехать или поговорить? Так получается?», — уточнил Отдельный тариф.
«Вы бы еще кабинки с унитазами поставили Это просто городской автобус, зачем усложнять, и так все сложно», — не понял Валерий.
«Можно еще в автобусе сделать видеосалон», — предложил Да.
«Ещё можно установить джакузи и спальные места», — пошел дальше Гость.
«А для действия сексуального характера будет кабинка?», — решила уточнить Наташа.
«Хорошая первоапрельская шутка. В ней есть один очень важный момент: по многочисленным просьбам! Но, к сожалению, это тоже шутка. Сколько липчане просят улучшить работу общественного транспорта — а воз и ныне там! Мы не притязательны — не ждать бы по часу автобуса, и с нас довольно», — заметил !
Конечно же это был первоапрельский розыгрыш. В том, что многие в него поверили нет ничего удивительного — в нашей стране легко приживаются самые абсурдные идеи. Однажды даже федеральный канал купился на нашу шутку о том, что асфальт портит китайская обувь и его выклевывают голуби. Шутили мы и о том, что в Липецкой области построят космодром, а на Набережной нашли золотой песок.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, дождь и от +13 до +15 градусов.
Кстати, в прошедшем марте синоптики четыре раза переписали температурные рекорды.
И обратите внимание: у дома № 33 по улице Гагарина 2 апреля заработает платная парковка.
Берегите себя, 1 апреля во Липецке начался сезон проката самокатов. И это не шутка.
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