Липецкая вечЁрка: весенний призыв, лошадь на проезжей части и автобусы с телефонными кабинами

Сегодня, 1 апреля, начался весенний призыв, стало известно о столкновении легковушки с лошадью, и розыгрыш GOROD48 о партии автобусов по спецзаказу приняли всерьез.