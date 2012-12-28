Из-за циклона дожди задержатся в Липецкой области еще на день

Теплая погода сохранится.

В ближайшие сутки наша область окажется под влиянием циклона с юга — местами пройдут небольшие дожди. 3 и 4 апреля существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 5-8 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 апреля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер ночью южный, слабый, 3-8 м/сек, днем северный, усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью — от +4 до +9 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.День 2 апреля стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году — 15 градусов мороза.