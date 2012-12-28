Погода в Липецке
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50 минут назад
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Из-за циклона дожди задержатся в Липецкой области еще на день
Теплая погода сохранится.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 апреля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер ночью южный, слабый, 3-8 м/сек, днем северный, усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью — от +4 до +9 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.
День 2 апреля стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году — 15 градусов мороза.
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