Осужденный пришёл на обязательные работы пьяным, сбежал, а когда поймали — начал кусаться
Происшествия
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50 минут назад
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Два человека, в том числе подросток, пострадали в ДТП на проспекте 60-летия СССР
Столкнулись два автомобиля «Киа».
В ДТП пострадали два пассажира «Киа Соул»: одному из них 17 лет, другому — 39.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, столкновение произошло из-за выезда на полосу встречного движения. Но окончательно все обстоятельства будут установлены в ходе административного расследования.
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