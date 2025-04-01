Два человека, в том числе подросток, пострадали в ДТП на проспекте 60-летия СССР

Столкнулись два автомобиля «Киа».

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Сегодня в 13:30 на проспекте 60-летия СССР, 36 в Липецке столкнулись автомобили «Киа Пиканто» под управлением 56-летней женщины и «Киа Соул» с 61-летним мужчиной за рулём.В ДТП пострадали два пассажира «Киа Соул»: одному из них 17 лет, другому — 39.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, столкновение произошло из-за выезда на полосу встречного движения. Но окончательно все обстоятельства будут установлены в ходе административного расследования.