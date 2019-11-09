Общество

28 минут назад

Водитель внедорожника не пропускал пешеходов и мчался по встречной полосе

4 382
#ПДД #правила #нарушения
Водитель внедорожника не пропускал пешеходов и мчался по встречной полосе

И все ради того, чтобы раньше других успеть к светофору.

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Читатель GOROD48 прислал в редакцию видео вопиющего нарушения правил внедорожником с московскими номерами.

Пример лихой езды был зафиксирован видеорегистратором 6 ноября на улице Зегеля. Сначала спешащий водитель нарушил правила дорожного движения, когда не пропустил на «зебре» пешехода, после чего выкатил на встречную полосу и часть пути проделал по ней.

Резкие маневры ничего не дали человеку за рулем внедорожника: на ближайшем сфетофоре он все равно был вынужден остановиться и пропустить другие машины. При этом, ждал зеленого света он ждал… все так же на «встречке», всем своим видом демонстрируя, что закон и правила дорожного движения – это для слабаков.

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#ПДД #правила #нарушения

Комментарии (4)

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Культурный

9 минут назад
Да это дружбан Игоря Георгиевича,на Соборную прилетал.Повезло электорату,что под беху не угодил,А то раздавили бы как гадину и семье потом авто восстанавливать.....
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Липчанин

14 минут назад
Да говна объелся! Еще в какой то деревне ПДД соблюдать...
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Палка

15 минут назад
опять мы приматы путина на своих инообрыгаловках
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это ж бмв

19 минут назад
Хоть в дч гаи позвони. Гаишники номера увидят - отвернуться.
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