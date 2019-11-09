Водитель внедорожника не пропускал пешеходов и мчался по встречной полосе

И все ради того, чтобы раньше других успеть к светофору.

Читатель GOROD48 прислал в редакцию видео вопиющего нарушения правил внедорожником с московскими номерами.

Пример лихой езды был зафиксирован видеорегистратором 6 ноября на улице Зегеля. Сначала спешащий водитель нарушил правила дорожного движения, когда не пропустил на «зебре» пешехода, после чего выкатил на встречную полосу и часть пути проделал по ней.

Резкие маневры ничего не дали человеку за рулем внедорожника: на ближайшем сфетофоре он все равно был вынужден остановиться и пропустить другие машины. При этом, ждал зеленого света он ждал… все так же на «встречке», всем своим видом демонстрируя, что закон и правила дорожного движения – это для слабаков.