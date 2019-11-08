Погода в Липецке

41 минуту назад

Из Липецкой области уходят дожди

2 243
#дожди
Из Липецкой области уходят дожди

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, осадки не ожидаются. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем будет от 4 до 9 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов тепла, днем она составит от 6 до 8 градусов тепла.

День 9 ноября стал самым теплым в Липецке в 1910 году, тогда в городе было +14 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 16 градусов мороза.

2 243
#дожди

Комментарии (2)

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Марина

16 минут назад
Шикарная осень в этом году...
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27 5W-40

27 минут назад
Ура! Ну, наконец-то, зима теперь наступит: снег, морозы... Круто!
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