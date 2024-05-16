Сегодня в Липецке: встреча с писателем, культовая комедия, липчане назвали самые скучные и самые весёлые профессии

Представляем вам культурный код наступившего дня.

Температура 28-30 градусов и без осадков – практически идеальный летний день.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Депутатской, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 56, 55а, 55б, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80; Киевской, 34, 36, 41; в переулке Вишнёвом, 1а.









С 15:00 до 18:00 погрузятся во мрак улицы Адмирала Макарова, Дзержинского, Зои Космодемьянской, площадь Мира и проспект Мира.









На Интернет надейся, а сам не плошай: знание города всё-таки может сильно помочь при выборе маршрутов для своевременной езды. Но и в приложения лучше заглядывать – «Яндекс-карты» или похожие. Предупреждён, значит – вооружён.





В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) сегодня в 12:00 состоится встреча с липецким писателем Валентином Баюканским.











Фото vk.com/cgb_liplib48







Автору нескольких книг, десятков статей недавно исполнилось 65 лет. О своём творческом пути, планах и замыслах он расскажет читателям. Вход свободный.

Смотреть кино сегодня зовут и в культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 здесь начнётся киновечер и показ старой доброй комедии «Ширли-Мырли». Россия, 1995. Режиссёр Владимир Меньшов (16+).









Кадр из фильма



На втором месте — бухгалтеры с 11% голосов. Любой офисный труд считают унылым и навевающим тоску 7% опрошенных. 3% считают безрадостной сторожа, 2% — архивариуса и библиотекаря.









18% липчан уже получали предложение сдать биометрические данные, утверждают в SuperJob.









Временные трудности так же испытают жители частного сектора на улицах 1-й Крымской, 2-й Крымской, Верхней, Киевской, Комсомольской, Пригородной.С 09:00 до 11:00 из-за ремонтных работ останутся без электричества жители улиц Барабанщикова, Грушевой, Ивовой, Лозовой, Нектарной, Ореховой, Радужной, Фиалковой, Черешневой, а также потребители в садоводчествах «Дачный 1», «Дачный 2», «Металлург 3», «Монтажник».Кроме того, в промежутке с 8:00 до 18:00 в связи с установкой приборов учёта отключение до 3-х часов ожидается на улицах Бабушкина, Бардина, Басинского, Баумана, Бахаева, Береговой, Бурлакова, Волжкой, Дальней, Д.Бедного, Добровской, Железногорской, Знаменского, К. Булавина, Красивой, Кочеткова, Курчатова, Ладыгина, Леваневского, М.Светлова. Патриотической, Писарева, Пляжной, Полунина, Санитарной, Семенова-Тян-Шанского, Тихой, Третьякова, Ярославской, на площади Заводской, в переулках Болотникова, Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина,(12+)В Областном Центре культуры. Народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжается фестиваль детских фильмов «радуга». Сегодня липчан ждут два сеанса.В 10:00 покажут фильмРоссия, 2023. Семейная комедия. Режиссёр Карен Захаров (6+).Любопытный школьник Сенька каким-то чудом попадает в сказочный древний лес, который скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы Яги. В лесу явно творится что-то неладное. Тревожные сигналы возвещают, что заклятие больше не действует, и пробуждение зловещего волшебства и давно поверженных врагов — лишь вопрос времени. Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд современного мира, а в темном подземелье уже тысячу лет прячется жаждущий мести Кощей Бессмертный. Рейтинг фильма на Кинопоиске – 7.5.Глафира Тарханова, Людмила Артемьева, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда, Марат Башаров.В 13:15 зрителей приглашают на мультикСША, Норвегия, Люксембург. 2016. Режиссёр Тоби Генкель (6+).Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист и сам отправляется в Африку. По дороге он заводит дружбу со странноватой совой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой сцене. На Кинопоиске у мультфильма рейтинг – 6.3.В своё время эксцентричная история про семейство Кроликовых и похищение гигантского алмаза «Спаситель России» собрала весь цвет российского кино. Артисты, сидевшие без работы, с радостью откликнулись на предложение о съёмках, поэтому даже в эпизодах что ни роль, то звёздный актёр. Олег Табаков играет забулдыгу в «обезьяннике», Татьяна Кравченко – бойкую комсомолку в поезде. А ещё – Валерий Гаркалин, Вера Алентова, Игорь Угольников, Армен Джигарханян, Инна Чурикова, Лев Борисов и многие-многие другие.Профессию охранника назвали самой скучной 13 % липчан, принимавших участие в опросе SuperJob.В рейтинге самых интересных видов деятельности первое место поделили ИТР и врачи - по 7% голосов. По 5% горожан считают самыми интересными профессии дизайнера, тревел-блогера, космонавта и ученого. По 4% — учителя и программиста. По 2% назвали увлекательными профессии водителя за возможность побывать во многих местах, менеджера по туризму, актера и юриста.Чаще всего подобные предложения поступают от крупных банков и сайта Госуслуг. Биометрию могут собирать и работодатели, например - в целях обеспечения пропускного режима — по сетчатке глаза или отпечатку пальца. Впрочем, соглашаются предоставить свои биометрические данные лишь 33% получивших такое предложение, каждый второй отказывается.