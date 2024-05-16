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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: встреча с писателем, культовая комедия, липчане назвали самые скучные и самые весёлые профессии

Представляем вам культурный код наступившего дня.

Классическое лето

Температура 28-30 градусов и без осадков – практически идеальный летний день.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Депутатской, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 56, 55а, 55б, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80; Киевской, 34, 36, 41; в переулке Вишнёвом, 1а.

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Временные трудности так же испытают жители частного сектора на улицах 1-й Крымской, 2-й Крымской, Верхней, Киевской, Комсомольской, Пригородной.

Отключение света

С 09:00 до 11:00 из-за ремонтных работ останутся без электричества жители улиц Барабанщикова, Грушевой, Ивовой, Лозовой, Нектарной, Ореховой, Радужной, Фиалковой, Черешневой, а также потребители в садоводчествах «Дачный 1», «Дачный 2», «Металлург 3», «Монтажник».

С 15:00 до 18:00 погрузятся во мрак улицы Адмирала Макарова, Дзержинского, Зои Космодемьянской, площадь Мира и проспект Мира.

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Кроме того, в промежутке с 8:00 до 18:00 в связи с установкой приборов учёта отключение до 3-х часов ожидается на улицах Бабушкина, Бардина, Басинского, Баумана, Бахаева, Береговой, Бурлакова, Волжкой, Дальней, Д.Бедного, Добровской, Железногорской, Знаменского, К. Булавина, Красивой, Кочеткова, Курчатова, Ладыгина, Леваневского, М.Светлова. Патриотической, Писарева, Пляжной, Полунина, Санитарной, Семенова-Тян-Шанского, Тихой, Третьякова, Ярославской, на площади Заводской, в переулках Болотникова, Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина,

Пробки

На Интернет надейся, а сам не плошай: знание города всё-таки может сильно помочь при выборе маршрутов для своевременной езды. Но и в приложения лучше заглядывать – «Яндекс-карты» или похожие. Предупреждён, значит – вооружён.


Встреча с писателем (12+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) сегодня в 12:00 состоится встреча с липецким писателем Валентином Баюканским. 

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Фото vk.com/cgb_liplib48

Автору нескольких книг, десятков статей недавно исполнилось 65 лет. О своём творческом пути, планах и замыслах он расскажет читателям. Вход свободный.

Кинофестиваль продолжается

В Областном Центре культуры. Народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжается фестиваль детских фильмов «радуга». Сегодня липчан ждут два сеанса.

В 10:00 покажут фильм «Баба Яга спасает мир». Россия, 2023. Семейная комедия. Режиссёр Карен Захаров (6+).

Любопытный школьник Сенька каким-то чудом попадает в сказочный древний лес, который скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы Яги. В лесу явно творится что-то неладное. Тревожные сигналы возвещают, что заклятие больше не действует, и пробуждение зловещего волшебства и давно поверженных врагов — лишь вопрос времени. Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд современного мира, а в темном подземелье уже тысячу лет прячется жаждущий мести Кощей Бессмертный. Рейтинг фильма на Кинопоиске – 7.5.

В ролях: Глафира Тарханова, Людмила Артемьева, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда, Марат Башаров.


В 13:15 зрителей приглашают на мультик «Трио в перьях». США, Норвегия, Люксембург. 2016. Режиссёр Тоби Генкель (6+).

Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист и сам отправляется в Африку. По дороге он заводит дружбу со странноватой совой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой сцене. На Кинопоиске у мультфильма рейтинг – 6.3.


Комедия вечером

Смотреть кино сегодня зовут и в культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 здесь начнётся киновечер и показ старой доброй комедии «Ширли-Мырли». Россия, 1995. Режиссёр Владимир Меньшов (16+).

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Кадр из фильма

В своё время эксцентричная история про семейство Кроликовых и похищение гигантского алмаза «Спаситель России» собрала весь цвет российского кино. Артисты, сидевшие без работы, с радостью откликнулись на предложение о съёмках, поэтому даже в эпизодах что ни роль, то звёздный актёр. Олег Табаков играет забулдыгу в «обезьяннике», Татьяна Кравченко – бойкую комсомолку в поезде. А ещё – Валерий Гаркалин, Вера Алентова, Игорь Угольников, Армен Джигарханян, Инна Чурикова, Лев Борисов и многие-многие другие.

Липчане определились с профессиями, выбрав самые скучные и самые интересные

Профессию охранника назвали самой скучной 13 % липчан, принимавших участие в опросе SuperJob.

На втором месте — бухгалтеры с 11% голосов. Любой офисный труд считают унылым и навевающим тоску 7% опрошенных. 3% считают безрадостной сторожа, 2% — архивариуса и библиотекаря.

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В рейтинге самых интересных видов деятельности первое место поделили ИТР и врачи - по 7% голосов. По 5% горожан считают самыми интересными профессии дизайнера, тревел-блогера, космонавта и ученого. По 4% — учителя и программиста. По 2% назвали увлекательными профессии водителя за возможность побывать во многих местах, менеджера по туризму, актера и юриста.

Только треть липчан готова сдать биометрию

18% липчан уже получали предложение сдать биометрические данные, утверждают в SuperJob.

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Чаще всего подобные предложения поступают от крупных банков и сайта Госуслуг. Биометрию могут собирать и работодатели, например - в целях обеспечения пропускного режима — по сетчатке глаза или отпечатку пальца. Впрочем, соглашаются предоставить свои биометрические данные лишь 33% получивших такое предложение, каждый второй отказывается.

Дорогие липчане! Вторник настраивает на серьёзный лад, но переключать внимание иногда просто необходимо. Лучше всего – на новости, которые всегда можно найти на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, всегда будете в курсе любых событий. Ждём вас на электронных страницах нашего сайта снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
дилетант
46 минут назад
самый интересный вид деятельности- инженерная ? проверка смет\составление ведомостей\ оформление чертежей\ проведение измерений \составление технологических карт\контроль сроков выполнения заданий.... увлекательно ?
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Электорат
сегодня, 08:02
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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