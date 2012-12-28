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Ельчанка выиграла суд у «Квадры»: у неё пытались отсудить 46 604 рубля по долгу за отопление
Общество
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58 минут назад
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Ельчанка выиграла суд у «Квадры»: у неё пытались отсудить 46 604 рубля по долгу за отопление
«Квадра» пропустила срок исковой давности.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по квартире имелся долг за коммунальные ресурсы в 18 876 рублей, накопленный с январь 2013 года по апрель 2018 года. Плюс по состоянию на 12 декабря 2023 года компания насчитала пени в 27 728 рублей. 46 604 рубля «Квадра» просила взыскать с наследницы квартиры.
В суде подтвердилось, что после принятия наследства оплата коммунальных платежей за указанный период не производилась. Но ответчиком было заявлено ходатайство о пропуске срока исковой давности, которое судом было удовлетворено.
Оказалось, что срок исковой давности по требованию о взыскании долга по оплате тепла за январь 2013 года начинается с 11.02.2013 и оканчивается 11.02.2016, за апрель 2018 года начинается с 11.05.2018 и оканчивается 11.05.2021. То есть на момент подачи заявления в суд «Квадрой» сроки исковой давности были пропущены.
Решение суда ещё не вступило в силу.
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