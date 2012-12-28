Ельчанка выиграла суд у «Квадры»: у неё пытались отсудить 46 604 рубля по долгу за отопление

«Квадра» пропустила срок исковой давности.

В Елецком городском суде Липецкой области рассмотрено гражданское дело по иску АО «Квадра» к наследнице квартиры по долгу за отопление.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по квартире имелся долг за коммунальные ресурсы в 18 876 рублей, накопленный с январь 2013 года по апрель 2018 года. Плюс по состоянию на 12 декабря 2023 года компания насчитала пени в 27 728 рублей. 46 604 рубля «Квадра» просила взыскать с наследницы квартиры.В суде подтвердилось, что после принятия наследства оплата коммунальных платежей за указанный период не производилась. Но ответчиком было заявлено ходатайство о пропуске срока исковой давности, которое судом было удовлетворено.Оказалось, что срок исковой давности по требованию о взыскании долга по оплате тепла за январь 2013 года начинается с 11.02.2013 и оканчивается 11.02.2016, за апрель 2018 года начинается с 11.05.2018 и оканчивается 11.05.2021. То есть на момент подачи заявления в суд «Квадрой» сроки исковой давности были пропущены.Решение суда ещё не вступило в силу.