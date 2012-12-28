Липецкая область оказалась на 29 месте по благосостоянию семей

29-е место заняла Липецкая область в рейтинге регионов России по благосостоянию семей. Рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей подготовили эксперты РИА Новости. Он основан на данных за 2023 год.

Места в рейтинге распределяли по сумме потенциально возможного остатка денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов. Для подсчета остатка складывались две чистые среднегодовые зарплаты (без НДФЛ), из которых затем вычитались суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. Расчеты сделаны по семьям с двумя детьми и одним ребенком. Авторы рейтинга отмечают, что в реальности минимальные расходы выше прожиточного минимума, поэтому остаток денежных средств — максимально возможное значение при условии минимальных жизненно необходимых затрат. При подсчете также учитывался уровень цен в разных субъектах РФ.Возможный остаток денег в среднестатистической семье с двумя детьми в Липецкой области после минимальных расходов по итогам прошлого года составил 43,3 тысячи рублей. Для семьи с одним ребёнком этот показатель оказался на уровне 58,2 тысячи рублей. В целом по стране в семье с двумя детьми после минимальных трат остается 64,4 тысячи рублей, с одним ребенком — 79,4 тысячи.Среди регионов Черноземья Липецкая область по благосостоянию семей обошла Воронежскую (37 место), Курскую (38 место), Тамбовскую (69 место) области, но уступила Белгородской области, которая заняла 24 место.Лидером рейтинга является Ямало-Ненецкий автономный округ, где остаток доходов в семьях с двумя детьми составляет 141,2 тысячи рублей, с одним — 159,6 тысячи рублей. На втором месте Москва (102 тысячи рублей и 115 тысяч рублей соответственно), на третьем месте — Ханты-Мансийский автономный округ (93,5 тысячи рублей и 112,3 тысячи рублей соответственно).Аутсайдером рейтинга стала Кабардино-Балкарская республика, где денег с двумя детьми не остается, и семьи уходят в минус (-1,7 тысячи рублей), с одним ребенком остается 16,7 тысячи рублей. В конце списка также оказались Ингушетия (2,6 тысячи рублей и 18,9 тысячи рублей), и Чечня (4,7 тысячи рублей и 20,2 тысячи рублей).