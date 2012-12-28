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Общество
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сегодня, 16:06
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Липецкая область оказалась на 29 месте по благосостоянию семей
29-е место заняла Липецкая область в рейтинге регионов России по благосостоянию семей. Рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей подготовили эксперты РИА Новости. Он основан на данных за 2023 год.
Возможный остаток денег в среднестатистической семье с двумя детьми в Липецкой области после минимальных расходов по итогам прошлого года составил 43,3 тысячи рублей. Для семьи с одним ребёнком этот показатель оказался на уровне 58,2 тысячи рублей. В целом по стране в семье с двумя детьми после минимальных трат остается 64,4 тысячи рублей, с одним ребенком — 79,4 тысячи.
Среди регионов Черноземья Липецкая область по благосостоянию семей обошла Воронежскую (37 место), Курскую (38 место), Тамбовскую (69 место) области, но уступила Белгородской области, которая заняла 24 место.
Лидером рейтинга является Ямало-Ненецкий автономный округ, где остаток доходов в семьях с двумя детьми составляет 141,2 тысячи рублей, с одним — 159,6 тысячи рублей. На втором месте Москва (102 тысячи рублей и 115 тысяч рублей соответственно), на третьем месте — Ханты-Мансийский автономный округ (93,5 тысячи рублей и 112,3 тысячи рублей соответственно).
Аутсайдером рейтинга стала Кабардино-Балкарская республика, где денег с двумя детьми не остается, и семьи уходят в минус (-1,7 тысячи рублей), с одним ребенком остается 16,7 тысячи рублей. В конце списка также оказались Ингушетия (2,6 тысячи рублей и 18,9 тысячи рублей), и Чечня (4,7 тысячи рублей и 20,2 тысячи рублей).
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