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сегодня, 16:06
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Липецкая область оказалась на 29 месте по благосостоянию семей

29-е место заняла Липецкая область в рейтинге регионов России по благосостоянию семей. Рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей подготовили эксперты РИА Новости. Он основан на данных за 2023 год.

Места в рейтинге распределяли по сумме потенциально возможного остатка денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов. Для подсчета остатка складывались две чистые среднегодовые зарплаты (без НДФЛ), из которых затем вычитались суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. Расчеты сделаны по семьям с двумя детьми и одним ребенком. Авторы рейтинга отмечают, что в реальности минимальные расходы выше прожиточного минимума, поэтому остаток денежных средств — максимально возможное значение при условии минимальных жизненно необходимых затрат. При подсчете также учитывался уровень цен в разных субъектах РФ.

Возможный остаток денег в среднестатистической семье с двумя детьми в Липецкой области после минимальных расходов по итогам прошлого года составил 43,3 тысячи рублей. Для семьи с одним ребёнком этот показатель оказался на уровне 58,2 тысячи рублей. В целом по стране в семье с двумя детьми после минимальных трат остается 64,4 тысячи рублей, с одним ребенком — 79,4 тысячи.

Среди регионов Черноземья Липецкая область по благосостоянию семей обошла Воронежскую (37 место), Курскую (38 место), Тамбовскую (69 место) области, но уступила Белгородской области, которая заняла 24 место. 

Лидером рейтинга является Ямало-Ненецкий автономный округ, где остаток доходов в семьях с двумя детьми составляет 141,2 тысячи рублей, с одним — 159,6 тысячи рублей. На втором месте Москва (102 тысячи рублей и 115 тысяч рублей соответственно), на третьем месте — Ханты-Мансийский автономный округ (93,5 тысячи рублей и 112,3 тысячи рублей соответственно).

Аутсайдером рейтинга стала Кабардино-Балкарская республика, где денег с двумя детьми не остается, и семьи уходят в минус (-1,7 тысячи рублей), с одним ребенком остается 16,7 тысячи рублей. В конце списка также оказались Ингушетия (2,6 тысячи рублей и 18,9 тысячи рублей), и Чечня (4,7 тысячи рублей и 20,2 тысячи рублей).

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Комментарии (2)

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евген
12 минут назад
вот это жемчужина черноземья. слава жемчужине
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