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26 минут назад

В районе Дикого отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 4 июня без холодной воды временно останутся потребители восьми улиц района Дикое, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 56, 55а, 55б, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80 по улице Депутатской, №№ 34, 36, 41 по улице Киевской, № 1а в переулке Вишневом, подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора на улицах Киевской, Верхней, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Пригородной, Комсомольской. 

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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