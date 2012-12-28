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Общество
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26 минут назад
В районе Дикого отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 4 июня без холодной воды временно останутся потребители восьми улиц района Дикое, сообщили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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