Происшествия
59 минут назад
В Липецке сгорела «ГАЗель»
Машина выгорела — пострадавших нет.
Сегодня около 10 утра на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании автомобиля. У дома №8 по улице Ферросплавной в Липецке загорелась «ГАЗель».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, возгорание уже ликвидировано. Пострадавших нет. Сгораемые узлы автомобиля уничтожены. Причины происшествия выясняются.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, возгорание уже ликвидировано. Пострадавших нет. Сгораемые узлы автомобиля уничтожены. Причины происшествия выясняются.
Сталин-психиатр.
Маруся