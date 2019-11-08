В Липецке сгорела «ГАЗель»

Машина выгорела — пострадавших нет.

Сегодня около 10 утра на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании автомобиля. У дома №8 по улице Ферросплавной в Липецке загорелась «ГАЗель».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, возгорание уже ликвидировано. Пострадавших нет. Сгораемые узлы автомобиля уничтожены. Причины происшествия выясняются.