Происшествия

59 минут назад

В Липецке сгорела «ГАЗель»

2 584
#пожар
В Липецке сгорела «ГАЗель»

Машина выгорела — пострадавших нет.

Сегодня около 10 утра на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании автомобиля. У дома №8 по улице Ферросплавной в Липецке загорелась «ГАЗель».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, возгорание уже ликвидировано. Пострадавших нет. Сгораемые узлы автомобиля уничтожены. Причины происшествия выясняются.
2 584
#пожар

Комментарии (2)

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Сталин-психиатр.

40 минут назад
Первое, что приходит в голову: кришталь безобразничает?)) Репутация однако. Теперь не отмыться)).
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Маруся

48 минут назад
Газель чейная была, не кришталева?
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