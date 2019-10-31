Расходы областной казны выросли на 861 миллион рублей

Бо́льшая часть федеральных трансфертов, 590 млн рублей, будет отдана на дорожное строительство.

Сегодня депутаты областного Совета на сессии внесли изменения в Закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».



Из доклада вице-губернатора Вячеслава Щеглеватых следовало, что доходы и расходы региональной казны увеличиваются на 861 млн рублей (из них 731 миллион поступил из федерального бюджета, а остальные средства - за счет дополнительных поступлений налога на доходы физических лиц).



Бо́льшая часть федеральных трансфертов, 590 млн рублей, будет отдана на дорожное строительство. Так, 400 миллионов планируется направить на строительство второй очереди автодороги «Восточный обход промышленной зоны г. Липецк», а 190 миллионов - на строительство виадуков в Лебедяни и поселке Новая Жизнь (Липецк).



Почти 35 млн рублей область получила на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов.



На строительство водопровода для коттеджного поселка для многодетных семей под Желтыми Песками будет направлено более 148 млн рублей. Без малого 32 миллиона выделяется на строительство яслей в дошкольных образовательных организациях. На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны выделено более 27,5 млн рублей.



За счет дополнительных поступлений от НДФЛ и перераспределения расходов областного бюджета облздрав получит 209,5 млн рублей (из них 102 миллиона рублей направят на погашение кредиторской задолженности медучреждений). Более 61 миллиона выделено из областной казны на закупку лекарств для льготников. Почти 17 миллионов дадут поликлиникам и больницам на приобретение оборудования. На реализацию программы «Развитие физкультуры и спорта в Липецкой области» предусмотрено дополнительно 7 млн рублей. На 48 млн рублей увеличивается фонд поддержки местных бюджетов, а 100 миллионов направляется в виде субсидии местным бюджетам на выполнение собственных расходных полномочий.



Депутаты от КПРФ задали два вопроса вице-губернатору. Так, Анатолий Сиротин поинтересовался причинами слабого исполнения расходов по ряду областных управлений. Так, запланированные мероприятия в сфере ЖКХ профинансированы пока на 53%, сферы охраны окружающей среды - на 46,5%, сферы здравоохранения - на 54,8%.



- По сфере ЖКХ это объясняется тем, что 114 миллионов рублей было выделено на реконструкцию Дома культуры елецкого завода «Эльта». Но сейчас специалисты выясняют, чинить это старое здание или снести его, чтобы потом строить новый объект. Поэтому финансирование этого объекта пока снято. По ряду контрактов ряд работ будет выполнен в четвертом квартале. По другому ряду объектов сложилась экономия денежных средств, 0- ответил на вопрос коммуниста Вячеслав Щеглеватых.



А депутата Сергея Токарева заинтересовал вопрос о том, какую сумму сэкономит областное управление финансов после сокращения величины прожиточного минимума в третьем квартале с 9 726 до 9 399 рублей (величина прожиточного минимума является основой для расчета различных субсидий).



На этот вопрос Вячеслав Щеглеватых ответил завуалированно. Мол, в регионе действуют четыре десятка видов социальной поддержки, и в этом году на все про все предусмотрено 5 миллиардов рублей, а в следующем году сумма выделенных бюджетных средств на меры социальной поддержки возрастет до 5,4 миллиарда.



С учетом внесенных поправок доходы областного бюджета в этом году составили 61,6 млрд рублей, расходы - 70,5 миллиарда. Дефицит остался таким, каким и был, - 8,9 млрд рублей.