Происшествия

16 минут назад

«Синюю птицу» ощипает полиция

314
#афера
«Синюю птицу» ощипает полиция

В производстве ОП № 3 СУ УМВД России по Липецку расследуется сразу семь уголовных дел, возбужденных в отношении липецкого турагентства по статье «мошенничество».

На странное турагентство «Синяя птица», которая собирала деньги с липецких школьников, но не отправляла их в путешествия, в августе обратил внимание прокуратуры области депутат облсовета Андрей Трофименков. Ему стало известно о двух случаях неисполнения директором «Синей птицы» Татьяной Ермаковой обязательств перед детьми, одна группа которых хотела поехать в Волгоград, другая - в Москву. Депутатский запрос свое дело сделал: отделом полиции №3 УМВД РФ по Липецку в отношении директора турагентства «Синяя птица» Татьяны Ермаковой возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

И, как оказалось, не одно.

Сегодня пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области сообщила, что в производстве отдела по расследованию преступлений ОП № 3 СУ УМВД России по Липецку расследуется уже семь уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «мошенничество».

По предварительной версии, в период с ноября 2018 по май 2019 года туристическое агентство «Синяя птица» заключало договоры по предоставлению туристических услуг и путем обмана завладело денежными средствами жителей Липецкой области на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Руководство фирмы обещало потерпевшим организовать экскурсии и туристические поездки, но свои договорные обязательства перед заказчиками не выполнило. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Санкции данной статьи Уголовного Кодекса предусматривают максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Кроме того, полицейские располагают информацией о том, что потерпевших может быть больше.

В полиции обратились ко всем, кто пострадал от подобных действий турфирмы «Синяя птица», сообщить о преступлениях в ближайший территориальный отдел полиции или по телефону «02».


фото: blogkid.ru

314
#афера

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