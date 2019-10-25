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«Синюю птицу» ощипает полиция
В производстве ОП № 3 СУ УМВД России по Липецку расследуется сразу семь уголовных дел, возбужденных в отношении липецкого турагентства по статье «мошенничество».
И, как оказалось, не одно.
Сегодня пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области сообщила, что в производстве отдела по расследованию преступлений ОП № 3 СУ УМВД России по Липецку расследуется уже семь уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «мошенничество».
По предварительной версии, в период с ноября 2018 по май 2019 года туристическое агентство «Синяя птица» заключало договоры по предоставлению туристических услуг и путем обмана завладело денежными средствами жителей Липецкой области на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Руководство фирмы обещало потерпевшим организовать экскурсии и туристические поездки, но свои договорные обязательства перед заказчиками не выполнило. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Санкции данной статьи Уголовного Кодекса предусматривают максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Кроме того, полицейские располагают информацией о том, что потерпевших может быть больше.
В полиции обратились ко всем, кто пострадал от подобных действий турфирмы «Синяя птица», сообщить о преступлениях в ближайший территориальный отдел полиции или по телефону «02».