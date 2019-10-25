Общество

57 минут назад

Липчане могут поддержать землячку в конкурсе Playboy

10 582
#конкурс #лайки
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Липчане могут поддержать землячку в конкурсе Playboy

Наша конкурсантка не стала девушкой года, но еще может победить.

19-летняя липчанка Ангелина Просветова не стала победительницей конкурса «Девушка года Playboy 2019». Как сообщают организаторы соревнования, жюри отдало титул девушки года 23-летней Алёне Тарасовой из Нижнего Новгорода. Церемония награждения финалисток, в число которых вошла липчанка, состоится в конце ноября.

Но у Ангелины Просветовой еще есть шанс на победу в конкурсе известного издания для мужчин. В этом году Playboy решил провести голосование пользователей и на основе симпатий подписчиков выявить «Девушку года по версии пользователей «Вконтакте». Свой голос можно отдать любой из конкурсанток до 8 ноября.




В своей анкете конкурсантка из Липецка Анагелина Просветова рассказала о себе так: "Танцевала 11 лет казачьи танцы, а также народные. В момент обучения в 11 классе работала артисткой балета Государственного театра танца «Казаки России», а после окончания школы решила продолжить заниматься тем, что я люблю. Поступила на руководителя хореографическим коллективом, танцую разные жанры и перевелась в Москву.

В настоящий момент я хореограф и обучаю детей, а параллельно работаю артисткой шоу-балета. Моя работа — это любимое дело, путешествия, новые и интересные знакомства, колоссальный труд над самой собой, за который потом охватывает гордость.

Помимо танцев занимаюсь фотографией. Частые съемки — это глоток энергии, в процессе которых я раскрываюсь с разных сторон и проживаю момент по-разному, перевоплощаясь в разные образы. Так я отвлекаюсь от повседневности и чувствую гармонию с собой. Мне приятны комплименты фотографов в совместной работе".
10 582
#конкурс #лайки
1

Комментарии (10)

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Просвет в конце тоннеля

3 минуты назад
Только,если на мой!, да какой там у тебя, буратинка, кол, так..колышек.. :-)
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Только,если на мой!

17 минут назад
на кол!,
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Не стала девушкой года,

18 минут назад
Но у неё есть шанс стать моей девушкой
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Поддержу,

19 минут назад
Если она у меня подержит
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СТУДГОРОДОК, 26

22 минуты назад
Показывать сиськи и жопу не надоело? Где конкурсы доярок, штукатуров, маляров? Где в конце-концов, конкурсы проституток? Мы бы выдвинули нашу Алку. Нагуляла Ярика и не занимается им. Поднимет хвост- и в ночь на отсосы
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Петя

26 минут назад
Давайте подержим её! Есть за что подержать.
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Ваш

32 минуты назад
Пря Сталяне токова не была!
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на кол!

35 минут назад
шалаву!
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Я

37 минут назад
А что, родители этих детей еще не знают, что * звезда Плейбоя? Как это ее до сих пор из учителей не выгнали?
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поддержим, если..

44 минуты назад
А землячка может подержать липчан?
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