Липчане могут поддержать землячку в конкурсе Playboy

Наша конкурсантка не стала девушкой года, но еще может победить.

19-летняя липчанка Ангелина Просветова не стала победительницей конкурса «Девушка года Playboy 2019». Как сообщают организаторы соревнования, жюри отдало титул девушки года 23-летней Алёне Тарасовой из Нижнего Новгорода. Церемония награждения финалисток, в число которых вошла липчанка, состоится в конце ноября.Но у Ангелины Просветовой еще есть шанс на победу в конкурсе известного издания для мужчин. В этом году Playboy решил провести голосование пользователей и на основе симпатий подписчиков выявить «Девушку года по версии пользователей «Вконтакте». Свой голос можно отдать любой из конкурсанток до 8 ноября.В своей анкете конкурсантка из Липецка Анагелина Просветова рассказала о себе так: "Танцевала 11 лет казачьи танцы, а также народные. В момент обучения в 11 классе работала артисткой балета Государственного театра танца «Казаки России», а после окончания школы решила продолжить заниматься тем, что я люблю. Поступила на руководителя хореографическим коллективом, танцую разные жанры и перевелась в Москву.В настоящий момент я хореограф и обучаю детей, а параллельно работаю артисткой шоу-балета. Моя работа — это любимое дело, путешествия, новые и интересные знакомства, колоссальный труд над самой собой, за который потом охватывает гордость.Помимо танцев занимаюсь фотографией. Частые съемки — это глоток энергии, в процессе которых я раскрываюсь с разных сторон и проживаю момент по-разному, перевоплощаясь в разные образы. Так я отвлекаюсь от повседневности и чувствую гармонию с собой. Мне приятны комплименты фотографов в совместной работе".