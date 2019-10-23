Общество

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Строительство ЗАГСа у кладбища пытаются узаконить

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#Лебедянь #ЗАГС
Строительство ЗАГСа у кладбища пытаются узаконить

В администрации Лебедянского района вдруг вспомнили, что возведение  Дворца бракосочетания нужно соотносить с границами памятников исторического наследия.

Кажется, что скандал вокруг строительства здания Дворца бракосочетания в Лебедяни не утихнет никогда. Пока чиновники решают, как узаконить возведение Дворца бракосочетаний, масла в огонь подлили краеведы и археологи. Они заявили, что церковные власти Лебедяни отказались принимать участие в православных обрядах перезахоронения останков жителей города, найденных рядом с участком, на котором собираются строить здание ЗАГСа. Костяки 48 лебедянцев, живших в конце XVII – первой половины XVIII веков, якобы упокоят в склепе Евдокиевского храма Липецка.

Напомним, власти Лебедянского района запланировали возвести на улице Ленина в Лебедяни к середине 2020 Дворец бракосочетания. В августе 2019-го рядом с участком, на котором должны просить Дворец, археологи обнаружили древнее кладбище. Противниками стройки выступили региональные историки, краеведы и общественники, заявляющие, что устраивать праздники на погосте, даже бывшем, аморально.

Противникам строительства удалось заблокировать как минимум до декабря 2019 года возведение объекта. За полтора месяца чиновники районной администрации должны придать законность будущей стройке. 

Как сообщил GOROD48 начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Лебедянского района Николай Алешин, в настоящее время определяются границы территорий памятников, находящихся вблизи от стройплощадки. 

Эти границы будут определять специалисты Госдирекции по охране культурного наследия. Если они выяснят, что расстояние между ближайшим памятником и будущей стройкой менее 100 метров, то возведение Дворца будет незаконным. 

Добавим, что об этих работах заказчики строительства Дворца должны были позаботиться до электронных торгов по определению строительной компании, взявшейся возвести здание. А не теперь, когда объект оказался причиной споров.

И еще об одном из витков скандала. Общественники Лебедяни заявили, что церковники и светская власть не нашли взаимопонимания по поводу перезахоронения останков, найденных рядом с будущей стройплощадкой. 

- Их, по моим сведениям, отправят в Липецк, перезахоронят в склепе Евдокиевской церкви, - заявил GOROD48 известный лебедянский краевед Валерий Акимов. 

Благочинный Лебедянского церковного округа протоиерей Игнатий Кондратюк эмоционально прокомментировал это сообщение. 

- Я возмущен. Никто со мной не разговаривал. Считаю, что наших православных предков, чей прах тронули археологи, следует с почестями перезахоронить возле собора Лебедяни, - подчеркнул священнослужитель.  

Сообщение о перезахоронении останков из Лебедяни в Липецке считает недостоверным и заместитель гендиректора ООО «Черноземье» Александр Голотвин, занимавшегося археологическими изысканиями: «находки остаются в Лебедяни, их будут изучать антропологи».

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#Лебедянь #ЗАГС

Комментарии (5)

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СССР

20 минут назад
Из роддома сразу в Загс и в гроб чтобы не видеть этого унизительного кошмара.
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Вадя

27 минут назад
Родился,росписался,умер.Метрическая книга получается.
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Пенсионер

41 минуту назад
С закса и сразу на кладбище , больше в этом государстве делать нечего !
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ГОСТ

51 минуту назад
Роддом, квартира, пивбар, завод, могила - должны быть сооружены на одной площадке!
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Фрэнк Гудвин

58 минут назад
Да в Лебедяни вообще с исторической памятью беда: то рыночную площадь сделают над бывшим кладбищем солдат, умерших в госпитале в ВОВ, теперь это...
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