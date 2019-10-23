сегодня, 13:16
Строительство ЗАГСа у кладбища пытаются узаконить
В администрации Лебедянского района вдруг вспомнили, что возведение Дворца бракосочетания нужно соотносить с границами памятников исторического наследия.
Напомним, власти Лебедянского района запланировали возвести на улице Ленина в Лебедяни к середине 2020 Дворец бракосочетания. В августе 2019-го рядом с участком, на котором должны просить Дворец, археологи обнаружили древнее кладбище. Противниками стройки выступили региональные историки, краеведы и общественники, заявляющие, что устраивать праздники на погосте, даже бывшем, аморально.
Противникам строительства удалось заблокировать как минимум до декабря 2019 года возведение объекта. За полтора месяца чиновники районной администрации должны придать законность будущей стройке.
Как сообщил GOROD48 начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Лебедянского района Николай Алешин, в настоящее время определяются границы территорий памятников, находящихся вблизи от стройплощадки.
Эти границы будут определять специалисты Госдирекции по охране культурного наследия. Если они выяснят, что расстояние между ближайшим памятником и будущей стройкой менее 100 метров, то возведение Дворца будет незаконным.
Добавим, что об этих работах заказчики строительства Дворца должны были позаботиться до электронных торгов по определению строительной компании, взявшейся возвести здание. А не теперь, когда объект оказался причиной споров.
И еще об одном из витков скандала. Общественники Лебедяни заявили, что церковники и светская власть не нашли взаимопонимания по поводу перезахоронения останков, найденных рядом с будущей стройплощадкой.
- Их, по моим сведениям, отправят в Липецк, перезахоронят в склепе Евдокиевской церкви, - заявил GOROD48 известный лебедянский краевед Валерий Акимов.
Благочинный Лебедянского церковного округа протоиерей Игнатий Кондратюк эмоционально прокомментировал это сообщение.
- Я возмущен. Никто со мной не разговаривал. Считаю, что наших православных предков, чей прах тронули археологи, следует с почестями перезахоронить возле собора Лебедяни, - подчеркнул священнослужитель.
Сообщение о перезахоронении останков из Лебедяни в Липецке считает недостоверным и заместитель гендиректора ООО «Черноземье» Александр Голотвин, занимавшегося археологическими изысканиями: «находки остаются в Лебедяни, их будут изучать антропологи».
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