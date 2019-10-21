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46 минут назад
В Подмосковье найдены тела убитых депутата и ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
Погибшими оказались генеральный директор компании "Племзавод Раменское", депутат Раменского района 53-летняя Татьяна Сидорова и трое ее родственников: муж, сын и сестра. Они были убиты в 2012 году, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Тела были найдены в земле, на глубине четырех метров. Судя по пулевым отверстиям, по крайней мере двух из четырех погибших убили выстрелами в голову. По версии следствия, банда Шишкана устранила Сидорову за отказ передать земельные участки.
Депутат и члены ее семьи пропали из своего дома в Подмосковье в феврале 2012 года. Водитель Сидровой обнаружил возле ее дома следы крови и вызвал полицию. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Похищение человека".
Светлана Петренко сообщила, что тела погибших извлечены, у двух из них в области головы обнаружены пули. Назначены экспертизы.
Как сообщалось, супруги Сидоровы были деловыми партнерами Медведева — "одного из самых влиятельных криминальных авторитетов в России". Олега Медведева подозревают в занятии высшего положения в криминальном мире, за это ему грозит до 15 лет колонии.
Погибшими оказались генеральный директор компании "Племзавод Раменское", депутат Раменского района 53-летняя Татьяна Сидорова и трое ее родственников: муж, сын и сестра. Они были убиты в 2012 году, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Тела были найдены в земле, на глубине четырех метров. Судя по пулевым отверстиям, по крайней мере двух из четырех погибших убили выстрелами в голову. По версии следствия, банда Шишкана устранила Сидорову за отказ передать земельные участки.
Депутат и члены ее семьи пропали из своего дома в Подмосковье в феврале 2012 года. Водитель Сидровой обнаружил возле ее дома следы крови и вызвал полицию. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Похищение человека".
Светлана Петренко сообщила, что тела погибших извлечены, у двух из них в области головы обнаружены пули. Назначены экспертизы.
Как сообщалось, супруги Сидоровы были деловыми партнерами Медведева — "одного из самых влиятельных криминальных авторитетов в России". Олега Медведева подозревают в занятии высшего положения в криминальном мире, за это ему грозит до 15 лет колонии.